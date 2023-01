Rejcem perutnine opozorilo na izbruh ptičje gripe v Avstriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce obvešča, da so v Avstriji v bližini slovenske meje potrdili izbruh ptičje gripe v gospodarskem obratu z nesnicami. Rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.

V Slovenji so do zdaj ptičjo gripo potrdili le pri divjih pticah.

Da se bolezen ne bi prenesla na perutnino ali ptice v ujetništvu, so rejce pozvali k upoštevanju ukrepov in takojšnjemu obvestilu veterinarja, če pri živali opazijo zmanjšano porabo krme in vode, padec nesnosti, povišan dnevni pogin ali pojav neobičajnih znakov, še piše STA.

Kot so danes sporočili z uprave, so v Avstriji izbruh visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 potrdili v obratu z nesnicami v okrožju Leibnitz v občini Sankt Veit in der Südsteiermark.