Ptičja gripa na pohodu: potrdili so jo pri labodu v Piranu

Nacionalni veterinarski inštitut je ptičjo gripo potrdil še pri labodu grbcu v Občini Piran, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo, da v primeru, da opazijo katerega od znakov ptičje gripe, o tem takoj obvestijo veterinarja.

Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je 21. oktobra letos sprejelo Državno središče za nadzor bolezni, so spomnili na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Rejci perutnine naj bodo pozorni

Rejce perutnine in ptic v ujetništvu uprava spet opozarja, naj takoj obvestijo veterinarja, če zaznajo zmanjšano porabo krme in vode za več kot 20 odstotkov in padec nesnosti za več kot pet odstotkov, ki traja že več kot dva dni.

Obvestiti jih morajo tudi o povišanem dnevnem poginu za več kot trikrat od pričakovanega, o pojavu kliničnih znakov (ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki), o pojavu živčnih motenj (tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti) ali o posmrtnih spremembah, ki kažejo na aviarno influenco.