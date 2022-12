V Sveti Trojici pri labodu potrdili ptičjo gripo

Znaki ptičje gripe so lahko ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja ter tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki.

Znaki ptičje gripe so lahko ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja ter tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki. Foto: Ana Kovač

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri labodu grbcu, najdenem v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, potrdila visoko patogeno ptičjo gripo oziroma aviarno influenco. Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo k previdnosti.

Kot so danes sporočili z uprave, za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je 21. oktobra letos sprejelo Državno središče za nadzor bolezni.

Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo, da naj ob pojavu značilnih znakov ptičje gripe takoj obvestijo svojega veterinarja. Ti znaki so med drugim zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov, ki traja več kot dva dneva, ter za več kot trikrat povišan dnevni pogin glede na pričakovanja.

Pojavijo se lahko tudi živčne motnje, kot so tresenje in zavijanje glave in vratu, krči ter nekoordinirano gibanje. Živali imajo lahko težave pri stanju, so neaktivne in imajo spuščene peruti. Rejci naj bodo pozorni tudi na posmrtne spremembe, ki kažejo na aviarno influenco, so še pozvali na upravi.