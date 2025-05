Zakurite ljubezen do piščančjega žara!

Foto: iStock / Pivka perutninarstvo

Ob misli na žar si večina predstavlja klasiko: čevapčiče, pleskavice in vratovino. Ampak zakaj bi ostali pri dolgočasni klasiki, če si lahko privoščite več? Piščanec, ki je dolgo veljal za preprosto izbiro, danes ponuja pravo paleto okusov in tekstur, če mu le namenite nekaj ljubezni. Z Urško Fartelj, mojstrico piščančjega žara, smo pripravili nekaj ključnih namigov za nepozabno žar izkušnjo.

Izberite kos, ki ljubi žar

Piščanec ni en kos mesa, ampak zbirka karakterjev, ki imajo vsak svoj temperament in prostor na žaru. Izbira pravega kosa je prvi in ključni korak.

Piščančje prsi so nežne in občutljive na visoko temperaturo. Potrebujejo pozornost, a se ob pravi pripravi prelevijo v lahkotno gurmansko doživetje. Bedra so sočna, zanesljiva in bogata z okusom. Vzdržijo več toplote in poplačajo z mehko teksturo. Perutničke so prava zabava. Majhni koščki kličejo po sproščenih večerih in omakah, ki jih brišemo s prtičkom ali kar z jezikom.

Foto: Pivka perutninarstvo

Marinada: ljubezen na prvi ugriz

Preden se lotite žara, poskrbite za dobro marinado. Če ste v stiski s časom, bo tudi 20 minut pomagalo, a če želite dobre rezultate, pustite piščanca marinirati čez noč. Osnova slastne marinade:

kislina (limona, jogurt, kis) zmehča meso,

maščoba (oljčno olje) poskrbi za sočnost,

začimbe dodajo značaj.

Foto: Pivka perutninarstvo

Ogrevanje je ključno: žar mora biti vroč

Žar naj bo ogret, ogenj pa stabilen. Najprej meso na hitro opečemo, da se ustvari zlatorjava skorjica, nato pa ga prestavimo na mirnejši, manj vroč del. Tako se piščanec speče enakomerno in ostane sočen.

Foto: Pivka perutninarstvo

Popolnost je v potrpežljivosti

Nikakor ga ni treba obračati vsakih 30 sekund. Ko je pripravljen, se bo sam ločil od rešetke. Ne pozabite na kuhinjski termometer. Piščančje prsi naj dosežejo 70 stopinj Celzija, bedra pa med 80 in 85 stopinj Celzija. Po koncu pečenja pustite piščanca mirovati vsaj pet minut. Tako se sokovi enakomerno prerazporedijo, tekstura postane mehkejša, okus pa naravnost božanski.

Foto: Pivka perutninarstvo

In največja napaka?

Pritiskanje mesa z lopatko. Takrat iz mesa v ogenj spolzijo dragoceni sokovi, mojstru piščančjega žara pa po licu solza žalosti.

Za popolno žar izkušnjo šteje več kot le okus. Pomembni so tudi vonj, skorjica, tekstura in dobra družba. Zato izberite meso, ki se poda situaciji.

Pivka je številka ena med piščančjimi izdelki za žar. Naše meso je hitro pripravljeno in preverjeno kakovostno. Ponašamo se s certifikati Izbrana kakovost Slovenije in Skrbna reja, brez antibiotikov. Ker v Pivki skrbimo za najvišje standarde kakovosti, vse od krme do predelave, so naše piščančje dobrote polne hranil in izjemnega okusa.



Naše meso je hitro pripravljeno in preverjeno kakovostno. Ponašamo se s certifikati Izbrana kakovost Slovenije in Skrbna reja, brez antibiotikov. Ker v Pivki skrbimo za najvišje standarde kakovosti, vse od krme do predelave, so naše piščančje dobrote polne hranil in izjemnega okusa.

In če ste se na začetku vprašali, kakšen je tisti občutek, ko zagrizete v popolno perutničko, zdaj veste. Zlatorjava skorjica, marinirani sokovi in nasmehi okoli mize. To ni le obrok. To je trenutek, ki se ga boste spomnili. Zato zgrabite klešče, zakurite žar in naj se poletje začne z eksplozijo okusov, ki si jo boste želeli ponoviti že naslednji konec tedna. To je ljubezen do piščančjega žara.

Foto: Pivka perutninarstvo

Naročnik oglasnega sporočila je Pivka perutninarstvo d. d.