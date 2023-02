V Prekmurju potrdili ptičjo gripo pri 23 labodih grbcih

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin rejce perutnine in ptic v ujetništvu opozarja na nove primere pojava ptičje gripe. To so pristojni potrdili pri 23 labodih grbcih na območju Prekmurja, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo. Ob tem so slovenske rejce pozvali, naj bodo pozorni na pojav znakov te bolezni.

Kot so podrobneje pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 s preiskavami potrdili pri 23 poginjenih labodih grbcih, ki so jih našli na isti lokaciji v občini Lendava.

Ob tem so dodali, da zaradi zmanjšanja tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino za celotno Slovenijo še vedno veljajo priporočila, ki jih je sprejelo Državno središče za nadzor bolezni, rejce perutnine in ptic v ujetništvu pa so vnovič pozvali, naj bodo pozorni na pojav nekaterih znakov aviarne influence in o tem takoj obvestijo veterinarja.

V Slovenji so v zadnjih tednih ptičjo gripo potrdili le pri divjih pticah

Med temi so spomnili na zmanjšano porabo krme in vode za več kot 20 odstotkov, padec nesnosti za več kot šest odstotkov, ki traja že več kot dva dneva, povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega ter pojav kliničnih znakov (ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki ...). Obenem so opozorili tudi na pojav morebitnih živčnih motenj (na primer tresenje in zavijanje glave ter vratu), neaktivnost živali ali posmrtne spremembe, ki kažejo na aviarno influenco.

V Slovenji so v zadnjih tednih ptičjo gripo potrdili le pri divjih pticah, in sicer pri labodih grbcih v občinah Apače, Lenart, Ptuj, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Piran in Izola. V ponedeljek je uprava za varno hrano slovenske rejce seznanila tudi z izbruhom ptičje gripe v gospodarskem obratu z nesnicami v sosednji Avstriji v bližini slovenske meje ter jih pozvala k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.