Tina Gaber, partnerka premierja Roberta Goloba, je na svojem profilu na Instagramu napovedala projekt, na katerega se je pripravljala že dalj časa. Znova bo obudila podkast, v katerem bo gostila, kot je povedala, atraktivne sogovornike z najrazličnejših področij in iz njih skušala izvleči čim več zanimivega.

Skrivni projekt, ki ga je svojim sledilcem na Instagramu napovedovala že dalj časa, je predstavila z objavo posnetka.

Kot pravi, poletje ni samo čas vročine in dopustov, ampak tudi čas za poglobljene pogovore. "Zato z velikim veseljem najavljam ponovno obuditev svojega podkasta oziroma talk showa, pogovorne oddaje, kakorkoli se že temu reče v teh časih. Kot sociologinja imam strast do brskanja po aktualnih tematikah, zato s ponosom napovedujem serijo zanimivih pogovorov. Gostila bom atraktivne sogovornike z najrazličnejših področij in iz njih skušala izvleči čim več zanimivega," je pojasnila.

Bo v prvi oddaji gostila premierja Goloba?

Napoveduje poučno, zanimivo in zabavno oddajo, ki bo na sporedu že prihodnji torek. Kdo bo njen prvi gost, še ni znano. Morda bo v prvi oddaji gostila prav svojega partnerja in predsednika vlade Roberta Goloba, na kar je na svojih družbenih omrežjih namignila pred meseci.

Gabrova je pogovorne oddaje, ki jih je objavljala na svojem profilu na YouTubu, vodila pred leti, ko je med drugim gostila predsednika Bitcoin društva Slovenije Jureta Pirca, strokovnjakinjo za Instagram Ano Leden, psihiatra Mirana Pustoslemška in pedagoginjo Ireno Potočar Papež.

