Bratuškova: Gradnja železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto teče po načrtih

Gradnja nadomestnega in razširjenega železniškega nadvoza je trenutno eden od največjih železniških projektov v teku, je uvodoma dejala Bratuškova. Kot je spomnila, je pogodbena vrednost projekta nekaj manj kot 41 milijonov evrov, skladno s pogodbo pa bo končan v letošnjem letu, in sicer v začetku decembra.

"Edina stvar, s katero se v tem trenutku še nekoliko ukvarjamo, je odvodnjavanje, ker je bil projekt narejen pred poplavami, zato želimo še enkrat preveriti, ali so vse stvari sprojektirane tako, kot je treba. Gre pa seveda za cestni del, ki ne vpliva na ta železniški zgornji del," je navedla.

Pohvalila je tudi potek dogodkov v času dveh letošnjih zapor Dunajske ceste, ki je ena od najbolj prometnih cest v Ljubljani. "Tudi to smo relativno dobro izpeljali oziroma preživeli, tudi zato, ker smo ljudi pravočasno obveščali in so očitno upoštevali opozorila in poiskali obvoze," je ocenila.

Spregovorila je še o nadgradnji ljubljanske železniške postaje. Direkcija za infrastrukturo namreč na podlagi odločitve o neoddaji naročila za ta projekt, fazi B in C, ki je bila objavljena 29. maja in je postala pravnomočna 11. julija, še vodi dejavnosti za izvedbo konkurenčnega postopka s pogajanji po zakonu o javnih naročilih.

"Trenutno so v teku pogajanja glede cene, tako da se v ceno zdaj ne bi spuščala, želim si, da se stvar čim prej dogovori, in verjamem v razumne odločitve tako na strani direkcije kot na strani izvajalca," je poudarila.

Kot je spomnila, so problem previsoke ponudbe.

Na prvi razpis, ki ga je direkcija objavila novembra lani, sta ponudbi oddala konzorcij SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Kolektor Igin, CGP in GH Holding ter VOC Celje. Ponudba konzorcija je znašala 260,8 milijona evrov z davkom, ponudba VOC Celje pa 295,2 milijona evrov. Drugi razpis je bil objavljen marca. Na javno naročilo sta prispeli ponudbi konzorcija z družbo SŽ-Železniško gradbeno podjetje na čelu, ki bi dela izvedel za nekaj manj kot 247 milijonov evrov z davkom, in družbe VOC Objekti, ki bi dela opravila za 259,6 milijona evrov.

Ker sta ponudbi presegali ocenjeno vrednost, ki je bila sodeč po zadnji objavi na portalu javnih naročil pri 165,9 milijona evrov brez davka oziroma 202,4 milijona evrov z davkom, so se na direkciji odločili, da s ponudnikoma izvedejo konkurenčni postopek s pogajanji.

Bratuškova odločitev na podlagi pogajanj pričakuje še ta mesec. "Mislim, da je pogodbeni čas izvedbe skupaj z uvedbo v delo 24 mesecev in to je to, nič ne podaljšujemo," pa je povedala v zvezi s časovnico nadgradnje železniške postaje.

Ministrica si je gradbišče nadomestnega železniškega nadvoza na Dunajski cesti danes ogledala z vodstvom direkcije za infrastrukturo.