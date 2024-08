Zaradi gradnje kopališča Ilirija prihodnje dni sprememba za voznike

Na Bleiweisovi cesti v Ljubljani, ki poteka mimo gradbišča v sklopu gradnje kopališča Ilirija, bo od srede, 7. avgusta, od 9. ure naprej do predvidoma sobote, 10. avgusta, oviran promet. Upoštevajte navodila, prosijo na Mestni upravi Ljubljana.

Promet bo potekal le po dveh pasovih – v vsako smer po en pas, sporočajo voznikom.

V tem času bodo gradili vodovod in cestni priključek, so še sporočili iz kabineta ljubljanskega župana.

"Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na našem portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo," so še navedli.