Družba Map consulting gradbeništvo iz Maribora po prejemu avansa ne izvede dobave blaga in izdelave fasade ali adaptacije stanovanja, prav tako ne vrne prejetih plačil po odstopu od pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti, so ugotovili inšpektorji na podlagi več prijav potrošnikov. Tržni inšpektorat zato potrošnikom svetuje previdnost.

"Potrošnikom svetujemo previdnost pri odločitvi za nakup blaga pri družbi Map consulting gradbeništvo iz Maribora, saj obstaja velika verjetnost, da potrošniki blaga in storitve po plačilu avansa ne bodo prejeli, prav tako bi lahko bilo oteženo tudi vračilo plačanega avansa," so danes sporočili iz tržnega inšpektorata.

Ker je inšpektorat v inšpekcijskih nadzorih ugotovil, da podjetje ne upošteva zakonskih obveznosti, so izdali več upravnih odločb, s katerimi so družbi naložili izpolnitev zakonskih obveznosti. V nekaterih primerih so uvedli tudi izvršilne postopke zaradi prisilne izpolnitve obveznosti iz izdanih upravnih odločb.

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolni brez odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če podjetje ne izpolni svoje obveznosti v dogovorjenem roku, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če podjetje še vedno ne izpolni svojih obveznosti, lahko potrošnik odstopi od pogodbe.