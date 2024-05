Nova Ilirija počasi dobiva končno podobo #foto #video

Na območju kopališča Ilirija je že nekaj mesecev gradbišče, nastaja nov, sodoben športni kompleks in Ljubljana bo kmalu dobila tudi pokrit 50-metrski bazen. Športni center Ilirija naj bi bil dokončan do jeseni, predvidoma septembra naj bi sprejel prve obiskovalce, so nam pojasnili na Mestni občini Ljubljana, pred dnevi pa smo izkoristili priložnost in se sprehodili po živahnem gradbišču in preverili, kako napreduje gradnja. Vabljeni k ogledu.

V novem športnem centru ne bo le pokrit olimpijski bazen, ki ga Ljubljana čaka že desetletja, pač pa bo v kompleksu še manjši ogrevalni bazen, kar bo omogočalo tudi izvedbo večjih mednarodnih plavalnih tekmovanj. V spremljajočih prostorih bodo še Muzej Stanka Bloudka, večja dvorana za rekreacijo, odbojko in košarko, manjša dvorana za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorana za borilne športe.

"V podzemni garaži bomo uredili parkirna mesta, na novo pa bomo uredili tudi zeleno okolico. Hkrati bomo z novogradnjo sledili zahtevam varovanja kulturne dediščine in ohranili pročelje sedanje stavbe ter z oživitvijo Lattermanovega drevoreda na novo povezali park Tivoli z mestom," so nam še pojasnili na MOL, ki je investitor več kot 44 milijonov evrov vrednega projekta. A ta številka je že do zdaj močno narasla, do konca gradnje pa se utegne še povečati.

Škoda na steklenem pročelju stavbe zaradi podtaknjenega požara. Foto: Ana Kovač

Tudi zaradi nedavnega vandalskega napada na stekleno pročelje objekta, ki gleda proti Bleiweisovi cesti. Za zdaj še neznani požigalec je povzročil za 300 tisoč evrov škode, so ocenili v MOL. "Takšna nerazumna dejanja so nesprejemljiva in jih ostro obsojam. Prav tako tudi kakršnokoli drugo obliko vandalizma, za katero mora veljati ničelna toleranca, kajti to je naše mesto," je bil po požigu ogorčen župan Zoran Janković.

Niso le saje, zaradi vročine je napokalo steklo, škoda je ocenjena na 300 tisoč evrov. Foto: Ana Kovač

Na gradbišču so nam pojasnili, da je škoda večja, kot je morda videti na prvi pogled. Na požgani steni niso le saje, zaradi vročine je napokalo steklo in fasada je zdaj zato nevarna. Problem ni le cena nadomestnih stekel, celoten postopek naročanja, dobave in ponovne inštalacije utegne celo povzročiti nekaj dodatne zamude pri končanju objekta.

Trenutno je vsak delovni dan na gradbišču od 250 do 300 delavcev, ki hitijo še z zadnjimi deli. Bazenski kompleks, ki ima na severovzhodni strani tudi tribune za gledalce, je domala že zaključen, trenutno nameščajo opremo. Olimpijski bazen ima premični most, s katerim bo mogoče velikost bazena prilagajati različnim potrebam.

Olimpijski bazen ima premični most (na tem so startni bloki), s katerim bo mogoče velikost bazena prilagajati različnim potrebam. Foto: Ana Kovač

"Sodoben večnamenski plavalno-športni center v prestolnici bo služil mestu, regiji in državi in bo s svojimi prostorskimi možnostmi omogočal vrhunske pogoje za kakovosten trening vsem ravnem reprezentanc Slovenije in klubom z območja mesta ter izvajanje domačih in mednarodnih tekmovanj in prireditev s področja vodnih športov ter seveda tudi rekreativnim plavalcem," so se pohvalili v mestni občini.

S podhodom pod železniško progo je Ilirija povezana s Tivolijem- Foto: Ana Kovač

S podhodom na zahodni strani bo objekt povezan s parkom Tivoli, načrtovana je obnova Lattermanovega drevoreda, v katerem naj bi naknadno uredili tudi alejo športnih velikanov z obeležji, posvečenimi zaslužnim športnikom. Pri vhodu v bazenski kompleks je ostalo pročelje stare Ilirije, to so obnovili, nad vhod pa naj bi spet namestili tudi repliko slavnega kipa plavalke, ki ga je pred devetimi desetletji izdelal kipar France Gorše, a so ga neznanci, tako kot mnoge druge, leta 2007 ukradli.

Nad vhod se bo vrnila tudi plavalka kiparja Franceta Goršeta. Foto: Ana Kovač

Objekt naj bi bil tudi energetsko samozadosten, pravijo na MOL, na strehi glavne stavbe namreč končujejo izgradnjo sončne elektrarne z močjo 600 kilovatov, izkoriščali pa bodo tudi geotermalno energijo. V kleti bo parkirišče z okoli 360 mesti. Na jugozahodni strani bo pred objektom nekakšna mestna plaža z manjšim bazenom za otroke, prostorom za sončenje in poležavanje, v smeri Jakopičevega sprehajališča bosta še manjša atletska steza in zunanje rokometno igrišče. Na ploščadi za bazenom bo tudi vhod v garaže, te pa naj bi s podzemnim prehodom pod Bleiweisovo cesto povezali še z mestnim središčem pri Narodnem domu.

Takole bo videti končna podoba olimpijskega bazena, kot so si ga zamislili v arhitekturnem ateljeju Petra Lorenza:

Foto: Atelje Peter Lorenz

