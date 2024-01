Najboljša slovenska plavalca leta sta ...

Najboljše v letu 2023 so razglasili tudi na Plavalni zvezi Slovenije. Naziva najboljših sta pripadla slovenski junakinji nedavnega evropskega prvenstva v 25-metrskih bazenih v Romuniji Neži Klančar iz ljubljanske Olimpije in finalistu svetovnega prvenstva v Fukuoki Petru Johnu Stevensu, ki trenira v Trstu.

Neža Klančar je tudi tista, ki je ob koncu sezone prepričevala s slovenskimi rekordi, pa tudi z normo za olimpijske igre v Parizu 2024 in kar zlatimi tremi kolajnami na evropskem prvenstvu do 23 let v Dublinu. Na svetovnem prvenstvu na Japonskem je osvojila 10. mesto.

Neža Klančar je slovenska plavalka leta. Foto: Ana Kovač Neža Klančar je bila seveda najbolj vesela kolajn z Irske: "Obudili so se spomini na mladinska evropska prvenstva. Res je bilo odlično."

Še pomembnejša je olimpijska norma, ki ji omogoča mirne priprave na Pariz in bližnje svetovno prvenstvo. "V Dohi si želim rekorde, pa tudi finale. Ne vem pa, kako se bo izšlo, saj prav zdaj še okrevam po bolezni. Današnje priznanje pa mi zelo veliko pomeni, saj sem dopolnila svojo zbirko. Bila sem že naj plavalka med kadetinjami, mladinkami, U23 in zdaj sem še v članski kategoriji."

PJS se še bori za Pariz

Peter John Stevens se še bori za olimpijsko vozovnico. Foto: Vid Ponikvar Peter John Stevens se za nastop v okrilju petih krogov v Parizu še bori. Izziv pa bo težak v domačih voda, saj za mesto na OI kandidirajo tudi Ilirijan Anže Ferše Eržen, Primož Šenica Pavletič iz Ljubljane in Sašo Boškan iz Triglava. Lov na normo bo Stevens napadal v Dohi: "Sem specialist na 50 m prsno, kjer je prisotno gladiatorstvo in v momentu si lahko finalist ali pa 16. Letos je izziv olimpijska norma, mislim da je dosegljiva. To nagrado danes pa bi moral dobiti moj trener v Trstu, ki me je sprejel," je na prirediti povedal Stevens.

In še ...

Boškan in Klančar sta tudi najboljša med mlajšimi člani. Med mladinci sta najboljša plavalca v državi Kamničan Nik Peterlin in Ravenčanka Nija Gerdej. Kadeta leta sta reprezentanta z Ofema v Mariboru Mariborčan Bor Vran Benkovič in Ravenčanka Zara Podržavnik.

Med daljinskimi plavalci sta najboljša v državi Kamničan Nik Peterlin, ki je skupaj prejel kar tri nagrade v različnih kategorijah in radovljiška olimpijka Špela Perše, ki bo normo letos napadala 3. februarja na SP na Arabskem polotoku.

Čas za slovo

Nika Seljak končuje kariero. Foto: Guliverimage Najboljša slovenska umetnostna plavalka je Nika Seljak, 19. na SP v Fukuoki. Slednja je potrdila konec športne poti, kar je najavljala že pred sezon. "Nimamo pogojev, nimamo trenerja," je dejala Seljak, ki se v bodoče sama namerava posvetiti trenerskemu delu.

Ob robu prireditve je svoj odhod z mesta predsednika zveze potrdil Boro Štrumbelj, ki je konec lanskega leta postal direktor Inštituta za šport, saj gre za nezdružljivi funkciji. "Po petih letih smo spet naši stik z evropskim vrhom. Za uspehe in prihodnost se ne gre bati. Dobivamo nov objekt v Ljubljani, v Novem mestu, Slovenj Gradcu, prenovljen je del infrastrukture v Radovljice. Z vami ostajam kot vaš največji navijač," je ob slovesu dejal Štrumbelj.

