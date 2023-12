Mlada Korošica popeljala štafeto na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plavalka ravenskega Fužinarja Hana Sekuti je četrta plavalka slovenske štafete 4 x 100 m prosto na februarskem svetovnem prvenstvu v Dohi. Na mitingu v Györu je z osebnim rekordom 57,21 prepričljivo dobila tekmo na 100 m prosto v mladinski konkurenci ter sebi in štafeti priplavala pot na SP.

Mlada koroška plavalka je namreč poskrbela, da je Slovenija potrdila predpisano normo Mednarodne plavalne zveze za nastop na SP. Ob njej bodo v štafeti nastopile še Neža Klančar, Janja Šegel in Katja Fain.

"Izpolnile so se mi sanje"

"Res sem presrečna in vsega skupaj sploh še ne dojemam. Izpolnile so se mi sanje, ki jih doživlja mlada plavalka, saj sem si nastop na članskem svetovnem prvenstvu seveda želela. Tudi zato sem bila vesela izziva, ko sem pred desetimi dnevi izvedela, da bom lovila normo za štafeto. A trenirala sem zelo dobro, zato sem bila na startu tudi zelo samozavestna," je za STA povedala zdaj že novopečena članska reprezentantka.

Po slabši formi dolgoletne reprezentantke in olimpijke Tjaše Pintar se je v Sloveniji sprostilo četrto mesto v štafeti. Ob Hani Sekuti sta se zanj borili tudi Tia Primc iz Ilirije in plavalka Ljubljane Ula Rožič. Zelo blizu je bila poti na Arabski polotok tudi Tia Primc z dosežkom 51,28 in tretjim mestom v članski konkurenci.

Janja Šegel je v soboto zmagala na 100 m prosto. Foto: Reuters

Šeglova z zmago

Med Slovenci je tekmovanje najbolj zaznamovala druga Fužinarjeva plavalka Janja Šegel. Ta je v soboto zmagala na 100 m prosto (55,67), že pred tem pa je bila druga na 50 in 200 m prosto in tretja na 100 m hrbtno.

"Nisem nezadovoljna, a želela sem si malo več. Očitno pa se pozna, da sem nastopala na evropskem prvenstvu in sem bila za to tekmo preutrujena, da bi dosegla boljše izide," je po tekmi povedala plavalka.