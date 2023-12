Čakajo jih že novi izzivi

"Pred odhodom sem napovedal, da bodo plavalci zelo konkurenčni in zelo visoko, če bodo dosegli osebne rekorde. In zgodilo se je točno to. Vračamo se s četrtim mestom Neže Klančar, skupaj pa kar s sedmimi finali in z devetimi državnimi rekordi. Govorili smo tudi o kolajni in tej smo bili zelo blizu," je bil zadovoljen selektor Gorazd Podržavnik.

"Že na poti v Rotterdam sem imela težave z letalskim prevozom in nato tudi z opremo, a sem vse nekako odmislila in tam potrdila nastop na olimpijskih igrah. Na evropskem prvenstvu sem nato lahko tekmovala precej sproščeno in dosegala rekorde," pa ga je dopolnila trikratna finalistka Neža Klančar, ki je dokončno potrdila preskok v evropsko elito.

Katja Fain Foto: Anže Malovrh/STA

Katja Fain: Še vedno spadam med najboljše v Evropi

Katja Fain, ki je bila pred leti že del evropskega vrha, je v Otopeniju vnovič dvignila rezultate po lanski slabši sezoni. "Iz tekme v tekmo sem stopnjevala dosežke. Z izidi sem dokazala, da še vedno spadam med najboljše v Evropi," je dodala Mariborčanka, ki je nastopila v finalu na 200 metrov delfin in 400 metrov prosto.

"Mislim, da je potrebovala te dosežke, da bo lahko samozavestno nastopala naprej, predvsem pa z veseljem in optimizmom spet zavzeto trenirala," pa je dodala njena trenerka Metka Sparavec Malenko.

Zelo zadovoljne so bile tudi Tara Vovk, Tina Čelik in Janja Šegel, ki pa je na sprejemu ekipe ni bilo zaradi obveznosti v Slovenski vojski.

V Györu ne bo šlo le za to, katera je najhitrejša

Večina plavalcev bo od petka do nedelje nastopila na DP v Kopru. Neža Klančar in Janja Šegel pa bosta na tekmi v Györu poskušali dokončno potrditi discipline za februarsko SP v Dohi. Pridružile se jima bodo tudi Tia Primc, Ula Rožič in Hana Sekuti, ki se borijo za mesto v reprezentančni štafeti.

V Györu ne bo šlo le za to, katera je najhitrejša, ampak bo treba poseči tudi po kakšnem osebnem rekordu, saj ekipi še manjka skupni dosežek, ki na koncu odloča o pravici nastopa.

Pot v Doho imajo že potrjeno daljinski plavalci Nik Peterlin, Špela Perše in Katja Fain, ki bo uvodni del sezone posvetila tej disciplini. V bazenskem delu pa Neža Klančar, Janja Šegel, Tara Vovk ter v primeru nastopa štafete tudi Katja Fain in četrta plavalka, v moški konkurenci pa Peter John Stevens, Primož Šenica Pavletič, Sašo Boškan in Anže Ferš. Tina Čelik bo zaradi študijskih obveznosti prvenstvo izpustila.

