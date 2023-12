Slovenskim plavalkam za konec še šesto, sedmo in osmo mesto

Slovenske plavalke so na evropskem prvenstvu v Otopeniju nastopile še v treh finalih. Katja Fain je bila šesta na 400 m prosto, Neža Klančar sedma na 50 m delfin in Janja Šegel osma na 200 m prosto. Za nov svetovni rekord, edinega na tekmovanju, pa je na koncu v zadnji posamični disciplini na 800 m prosto poskrbel Irec Daniel Wiffen.

Daniel Wiffen, ki je osvojil že tretje zlato na tem EP, je s 7:20,46 svetovni rekord slovitega Avstralca Granta Hacketta iz leta 2008 izboljšal kar za 2,96 sekunde.

"Joj, vedno ta začetek. Premalo odločno in se takoj pozna."

Katja Fain: Je kar je, dva finala sta super. Sem vesela in grem naprej. Foto: Guliverimage Najboljša med Slovenkami pa je bila v nedeljo Mariborčanka Katja Fain, ki je na 400 m prosto stopnjevala jutranji dosežek, izid 4:04,76 pa je pomenil šesto mesto. Vse do konca se je borila s Portugalko Francisco Martins za peto mesto.

"Joj, vedno ta začetek. Premalo odločno in se takoj pozna. Je kar je, dva finala sta super. Sem vesela in grem naprej," je bila s šestim mestom zadovoljna Fain. Bolj stroga je bila trenerka Metka Sparavec Malenko: "Ima vsaj še dve sekundi rezerve. Prepočasi je začela prvih 200 m. Ampak dva individualna nastopa v finalu sta dober izkupiček. Samozavest se spet dviguje in optimistično nadaljujeva sezono."

Prva četverica pa je med seboj odločala o kolajni. Dolgo je kazalo, da bo Rusinja Anastazija Kirpičnikova, ki nastopa za Francijo, osvojila še tretje zlato, a ji ga je v finišu za pičlih šest stotink sekunde speljala Italijanka Simona Quadarella. Bron je osvojila Belgijka Valentine Dumont, ki je pred tem odpovedala finale na 200 m prosto.

Janji Šegel pošle moči

Janja Šegel: Žal so mi na koncu malo pošle moči. Foto: Guliverimage Janja Šegel je po odpovedi Dumontove dobila priložnost na 200 m prosto, ki pa je ni izkoristila za več kot osmo mesto in izid 1:56,18. Zmagala je Britanka Freya Anderson, ki je na zadnjih 50 metrih premagala Čehinjo Barboro Seemanovo. Bronasta je bila druga Britanka Freya Colbert, njen izid 1:54,07 pa je že več kot pol sekunde slabši od slovenskega rekorda Katje Fain.

"Vesela sem, da sem dobila priložnost kot prva rezerva. Želela sem si odplavati osebni rekord, ampak vseeno je 8. mesto v Evropi lep dosežek in glede na to, da do zadnjega dneva zaradi hudega prehlada nisem vedela ali bom na prvenstvu sploh nastopila, sem po vsem tem res s finalom res zadovoljna. Žal so mi na koncu malo pošle moči," je po tekmi povedala ravenska olimpijka.

Za tri stotinke zgrešila državni rekord

Še četrtič, tretjič v posamični disciplini, pa se je v finalu na tem prvenstvu predstavila Neža Klančar in na 50 m delfin osvojila sedmo mesto. V polfinalu dosežen državni rekord je s 25,57 zgrešila za tri stotinke sekunde.

"Sedmo mesto v finalu ni slabo, a želela sem si več. Cilj je bil državni rekord, zato sem nekatere stvari od sobotnega polfinala spremenila, kar pa se ni izšlo. Očitno bom morala te podrobnosti na treningu še dodelati, da bo šlo na naslednjem tekmovanju to boljše," visokih ambicij ni prikrivala plavalka Olimpije.

Neža Klančar: Sedmo mesto v finalu ni slabo, a želela sem si več. Foto: Guliverimage

Na vrhu sta si zlato razdelili Grkinja Ana Ntuntunaki in Nizozemka Tessa Giele s 25,10, šest stotink počasnejša je bila na tretjem mestu Švedinja Sara Junevik.

Kaj se je še dogajalo?

V nekoč najbolj "slovenskih disciplinah", na 100 m mešano in 50 m prsno, sta se zmag veselila Avstrijec Bernhard Reitshammer in Italijan Nicolo Martinenghi. Njegov rojak Lorenzo Mori je bil najhitrejši ob tesni odločitvi na 200 m hrbtno. Italijanski dan je nadaljeval Alberto Razzetti z zlatom in rekordom prvenstev 3:57,01 na 400 m mešano, kar je z 28,86 uspelo tudi Benedetti Pilato na 50 m prsno.

Francoz Maxime Grousset je preprečil nadaljnje odmevanje "Italia, Italia" v dvorani in na zadnjih 25 metrih odnesel zlato Italijanu Alessandru Miressiju na 100 m prosto, ločilo pa ju je šest stotink sekunde. Italijani so dobili tudi moško-žensko štafeto 4 x 50 m mešano.

Preberite še: