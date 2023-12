Neža Klančar v finale z državnim rekordom

V polfinalu na 50 metrov prosto so mejo 24 sekund premagale Francozinja Beryl Gastadello (23,77), Švedinja Michelle Coleman (23,78), Britanka Anna Hopkin (23,86) in Danka Julie Kepp Jensen (23,96). Neža Klančar je dobro opravila že dopoldanske kvalifikacije, ko je plavala 24,21 le za osem stotink sekunde zaostala za svojim državnim rekordom.

"Z Nežo sva prišla šele v ponedeljek popoldan in spet ostala brez prtljage, ki je na srečo prišla zjutraj. To je seveda vplivalo na nastop in nisem pričakoval, da bo tako hitra. Odlično je plavala prvih 20 metrov, nato je sledil slabši obrat in izplavanje ter odličen zaključek. Če ji uspe še obrat, lahko odplava 24,0 ali še bolje. Upam, da ji bo uspelo stopnjevati nastope," je po predtekmovanju za STA povedal trener Tomaž Torkar in dodal, da bo za kolajno treba plavati pod 24 sekundami.

V polfinalu tudi Tara Vovk, osebni rekord Tine Čelik

Tara Vovk Foto: Anže Malovrh/STA V polfinalu je v torek popoldne na 100 metrov prsno nastopila tudi Tara Vovk in z 1:06,21 za stotinko zaostala za v dopoldanskem predtekmovanju doseženim osebnim rekordom (1:06,20) ter zasedla 14. mesto. Za Vovkovo je pomemben tudi čas na obratu na polovici - 30,72, ki je le 43 stotink slabši od njenega nedavno doseženega slovenskega rekorda.

"Tara je to hitrost kazala na treningih, zato nisem presenečen, sem pa zelo zadovoljen. Ima še kar nekaj rezerv. Predvsem v zadnjih 25 metrih, kjer je nekoliko spremenila tehniko in izgubila ritem. Če to popravi, lahko plava tudi pod 1:06," je nastop svoje varovanke videl trener Domen Majhen.

Že dopoldan je bila Tina Čelik na 100 m prsno 22. (z 1:06,78 je plavala osebni rekord), Janja Šegel pa je na 50 m prosto zasedla 23. mesto.