Plavalka Neža Klančar je na mednarodnem mitingu v Rotterdamu z zelo dobrim dosežkom 54,83 osvojila drugo mesto na 100 m prosto. Ugnala jo je le aktualna evropska prvakinja na 100 in 200 m prosto, Nizozemka Marrit Steenbergen, ki se je z 52,96 spustila tudi pod mejo 53 sekund.

Neža Klančar, 23-letna Ljubljančanka, je tako premagala tretjo Britanko Freyo Anderson (54,94) in četrto Nizozemko Kiro Toussaint (54,97). Gre za plavalki s številnimi štafetnimi kolajnami z Veliko Britanijo in Nizozemsko, prva je osvojila kolajno tudi na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu.

"Nastop glede na vse, kar se je zadnja dva dni dogajalo, ni slab, ni pa povsem tak, kot sva pričakovala. Stres in utrujenost po zapletih na poti sta naredila svoje. Jutri je še ena priložnost, razdalja je pol krajša, a res je težko," je za STA potarnal trener Tomaž Torkar.

S plavalko sta imela zaradi zamude letala težave, ker jima je ušel povezovalni let v Švici. Sprva je kazalo, da na tekmo sploh ne bosta prišla, nato pa sta si priborila sedeža za večerni let in v hotel prišla šele naslednji dan ob 2.30 zjutraj, brez svoje opreme.

"Težko je. Manjkajo ji rekviziti za ogrevanje, kompleti kopalk, napitki, geli, krtača za lase. Namesto s tekmo sva se nato ukvarjala z nakupom osnovnih higienskih sredstev, nekaj opreme sva dobila tukaj, majico, denimo, je Neži dala kar tekmica Kira Toussaint. Rezultat vsega tega sta utrujenost in stres, ni rutine pri pripravi in zato je bil nastop zelo soliden."

V nedeljo slovensko reprezentantko v Rotterdamu čaka še tekma na 50 m prosto, že v ponedeljek pa odhaja v Romunijo na evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih.