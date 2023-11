Plavalci zbolevajo, a še verjamejo v kolajne

Potniki za Romunijo so Neža Klančar (Olimpija), Janja Šegel (Fužinar Ravne), Tara Vovk (Ljubljana), Tina Čelik (Triglav Kranj) in branilka brona na 200 metrov prosto z zadnjega prvenstva leta 2021 v Kazanu Katja Fain (Branik Maribor).

Peter John Stevens Foto: Guliverimage A sestava ekipe ostaja vprašljiva. Po nastopu konec tedna v Celju sta nepričakovano zbolela Janja Šegel in njen trener Matija Medvešek, odločitev o poti v Romunijo pa bo padla v četrtek. Zbolel je tudi trener Tare Vovk Domen Majhen, ki pa naj bi okreval in se pridružil ekipi. Že pred dnevi je pot v Romunijo odpovedal izkušeni Peter John Stevens, ki so se mu od oktobra ponavljale različne viroze in ni uspel stopnjevati forme za EP.

Kandidatov za reprezentanco je še več. Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič bosta ta teden nastopala v Rotterdamu in v lovu na olimpijsko vozovnico za Pariz skušala prestaviti meje svojih osebnih rekordov. Na Nizozemskem bo olimpijsko normo napadala tudi Neža Klančar. Anže Ferš Eržen in Tjaša Pintar, ki študirata v ZDA, pa bosta formo preverila čez lužo in skušala potrditi nastop na februarskem svetovnem prvenstvu v Dohi.

Optimizem je vseeno velik. Nazadnje sta pred dobrim tednom dni v Kranju z državnimi rekordi blesteli Neža Klančar in Tara Vovk, izjemno hitra je bil tudi Janja Šegel, v ZDA je lastne meje v jardskem bazenu premikala Tina Čelik.

"Sezono smo nazadnje izjemno uspešno zaključili na evropskem prvenstvu do 23 let. Zdaj stopamo v naporno olimpijsko, kjer nas po tem EP februarja prihodnje leto čakata svetovno in evropsko prvenstvo v 50-metrskem bazenu, potem bosta še OI v Parizu in konec leta še evropsko prvenstvo v 25-metrskem bazenu. Sezona bo naporna, po drugi strani pa smo v preteklosti večkrat tarnali, da nam manjkajo tekme za dokazovanje in teh priložnosti bo zdaj dovolj," je na predstavitvi ekipe povedal selektor Gorazd Podržavnik. "Tekma bo zelo močna. A glede na to, kar smo videli na treningih in tekmah, so prav vse plavalke sposobne poseči po finalu, morda kdo še kaj več. Vem, da bodo na tekmi dale od sebe 110 odstotkov. Gre za generacijo deklet, ki so s kolajnami blestele že v mladinski konkurenci, lani na EP do 23 let, zato je mogoče napočil čas za še en korak naprej."

Neža Klančar Foto: Ana Kovač Po lanski slabši sezoni je Katja Fain spet optimistično napovedala nastop na EP in tudi osebne rekorde. Tara Vovk je odkrito napovedala finale, popoldanski nastopi so cilj tudi Tine Čelik. Žal je manjkala obolela Janja Šegel, ki vse od lanskega leta kaže izjemen napredek in trenerji ocenjujejo, da se s kančkom sreče lahko zavihti med evropsko elito.

Prvo ime reprezentance je v zadnji sezoni postala Neža Klančar. "Glava je zaenkrat pri tekmi v Rotterdamu. Tam želim potrditi nastop na olimpijskih igrah. Nazadnje mi je za to zmanjkalo šest stotink sekunde. Glede na dosežke v Kranju pa je v Romuniji jasen cilj finale, seveda pa so želje še višje. Morda glede na napredek v hrbtnem plavanju še najbolj na 100 m mešano," prvi plavalka, ki odkrito pove, da ne želi na glas napovedati kolajne, saj s tem sebi ustvarja nepotreben pritisk, a v finalu želi najboljši dosežek na tekmi.