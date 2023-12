Brez izgovorov tri Slovenke v boj vsaj za finale

Katja Fain je edina v slovenski odpravi, ki že ima kolajno tovrstnega tekmovanja. Nazadnje je bila pred dvema letoma v Kazanu bronasta na 200 m prosto. Po slabši poletni sezoni tudi v zimski še ni pokazala svojega potenciala, vsekakor pa ima enkratno priložnost, da s kolajno začne olimpijsko sezono. "Cilj je finale. To sem sposobna. Želim si tudi osebne rekorde, kar seveda pomeni državne," je na pripravah v Bolgariji tik pred odhodom v Romunijo napovedala 22-letna Mariborčanka. In prav državni rekordi bi v konkurenci v Otopeniju bržkone pomenili tudi odličje.

Neža Klančar Foto: Aleš Fevžer Prvo ime ekipe je nedvomno Neža Klančar, ki je nazadnje v nedeljo dosegla nov slovenski rekord 24,70 na 50 m prosto v velikem bazenu in s tem tudi olimpijsko normo A za nastop v Parizu. V Romuniji ima šesta prijavljena dosežka na 50 m prosto in 100 m mešano, sedmega na 50 m delfin. "Odvalil se mi je velik kamen od srca, ko sem odplavala olimpijsko normo, saj se zdaj lahko sproščeno pripravljam na Pariz. Seveda si tudi na EP želim visoke uvrstitve, a najprej bi rada v polfinale in finale, saj si bremena kolajne z napovedmi ne želim naložiti že vnaprej. Imam predvsem rezultatske cilje. Na 50 m prosto si želim dosežek pod 24 sekundami, zanimivo zna biti na 100 m mešano," je po Rotterdamu razlagala plavalka Olimpije, ki je v zadnjih 14 dneh popravila kar štiri slovenske rekorde.

Janja Šegel Foto: Reuters Tretji vroč adut v slovenski ekipi je Janja Šegel iz ravenskega Fužinarja, ki pa je tik pred potjo zbolela. "Janja sicer še malo kašlja, a njena forma je bila zelo dobra in to zdaj spet kaže tukaj na treningih. Izgovorov ni. Njen glavni cilj je tekma na 200 m prosto, ki bo na sporedu v soboto in do takrat ima še kar nekaj časa. Za vsak slučaj pa sem jo odjavil s tekem na 100 m prosto in 200 m hrbtno, da dobi nekaj dodatnega počitka," pa je povedal trener Matija Medvešek.

Ta je izrazil tudi dvom v prijavljene čase. "Evropska plavalna zveza se je vrnila k staremu časomerilcu in če pogledamo imena, ki so prijavljena, mislim, da vsi doseženi časi v prijavah niso upoštevani. A za nas to ničesar ne spremeni. Neža, Janja in Katja imajo visoke cilje, za finale se bo borila Tara Vovk, zelo dobro je v ZDA plavala tudi Tina Čelik ... Me pa preseneča kakovost udeležbe, saj sem pričakoval, da bo glede na februarsko svetovno prvenstvo in olimpijske igre tukaj kakšna tekmica manj," je še povedal koroški trener.

Po zapletih na poti, ko je reprezentanca v soboto ostala brez opreme, Medvešek poudarja, da je stanje v ekipi vsak dan boljše. "Komaj čakamo, da se začne. Dobili smo opremo, organizacija tukaj je dobra, hotel in bazen sta odlična. Mislim, da nas bo po prihodu s pozitivno energijo napolnila še Neža Klančar, kar je lep uvod v prvenstvo."