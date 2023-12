Začenja se EP: tudi slovenski tabor pogleduje proti stopničkam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mineva 15 let od doslej najmočnejše generacije slovenskega plavanja, ki ga je s serijo medalj zaznamoval Peter Mankoč, vrhunec pa je bila olimpijska kolajna in naslov evropske prvakinje na 200 m prosto za Saro Isaković.

Serijo uspehov so pred leti zaključili Damir Dugonjič, Anja Klinar, Tjaša Oder in še vedno aktivni Peter John Stevens, ki je pred petimi leti v Glasgowu osvojil zadnje odličje.

V ozadju so na priložnost čakale Katja Fain, Janja Šegel, Tara Vovk, Neža Klančar in Tina Čelik, ki so mladinsko kariero okronale z vrsto kolajn, vse pa kaže, da je že romunski Otopeni prva priložnost, da Slovenija spet zablesti kot močna ekipa.

Kakovost so plavalke že potrdile v bazenu. Pred dvema letoma je na tovrstnem tekmovanju v Kazanu svoje prvo odličje osvojila Katja Fain s tretjim mestom na 200 m prosto. Letos pa sta poleti na evropskem prvenstvu do 23 let blesteli trikratna prvakinja Klančar in Šegel, ki je osvojila dve kolajni, eno zlato.

Po dobrem delu v ZDA pa se v ekipo vračata tudi Tara Vovk in Tina Čelik, ki sta v zadnjih letih naredili velik preskok. Plod tega je bila vrsta osebnih in slovenskih rekordov, nazadnje pred 14 dnevi na mitingu v Kranju, kar ekipi daje dodatno samozavest za tekmo v Romuniji.

Janja Šegel spada med kandidatke za odličja. Foto: Reuters

Glavne kandidatke za kolajne bodo nedvomno Janja Šegel in Katja Fain na 200 m prosto, zelo blizu najboljšim je glede na svoj napredek vsekakor tudi Neža Klančar, ki bo nevarna na 50 m prosto in 100 m mešano, ob idealnem nastopu je lahko konkurenčna eliti stare celine tudi na 100 m prosto. Boj za finale napovedujeta tudi preostali Slovenki Vovk in Čelik.

A v Romuniji bo nastopala le polovica tistih, ki si je priplavala norme in bo iskala izzive v bogati sezoni druge. Anže Ferš Eržen te dni nastopa na odprtem prvenstvu ZDA v Greensboroju, kjer je prepričal z izidom 2:01 na 200 m mešano. V zadnjem trenutku je nastop na tek tekmi odpovedala nepogrešljiva članica slovenske ženske štafete Tjaša Pintar.

Z rekordoma na 200 m prosto v 25 in 50-metrskem bazenu je novembra prepričal Sašo Boškan, ki pa se je vsaj začasno popolnoma usmeril v veliki bazen. Foto: www.alesfevzer.com

Z rekordoma na 200 m prosto v 25 in 50-metrskem bazenu je novembra prepričal Sašo Boškan, ki pa se je vsaj začasno popolnoma usmeril v veliki bazen. Odlično je v Rotterdamu nastopal tudi specialist za hrbtni slog Primož Šenica Pavletič. Vsaj še enkrat se bo v lov na olimpijske igre podal tudi Peter John Stevens, ki pa ga v Romuniji ne bo zaradi ponavljajoče se bolezni.

A kot rečeno, bo priložnosti za plavalce v letu dni tudi zaradi spreminjanju koledarjev po pandemiji novega koronavirusa izjemno veliko. Že februarja gre pričakovati veliko slovensko odpravo na svetovnem prvenstvu v Dohi, kjer naj bi se razdelil levji delež vozovnic za Pariz.

V maju ali juniju, Evropska plavalna zveza prireditelja in urnika še ni potrdila, bo na sporedu tudi evropsko prvenstvo, ki bo bržkone zadnja olimpijska priložnost. Prav ta tekma buri duhove, saj trenerji in plavalci ne vedo, za kateri termin točno tempirati formo in kako razporediti priprave.

Sledile bodo igre v Parizu in čez leto dni bo na vrsti še svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih v Budimpešti. Serija je kot naročena za mlade Slovence, ki so v zadnjih dveh letih poskrbeli za vrsto rekordov.

Tekma v Romuniji bo tudi v mednarodnem smislu izjemno močna. Za večino reprezentantov, izjema so več ali manj tisti, ki študirajo v ZDA, bo tekma zadnje preverjanje forme pred božično-novoletnim premorom in opozorilo ali pa potrdilo o opravljenem delu v najpomembnejši sezoni zadnjih let.

Evropska plavalna zveza upa tudi na polne tribune, saj ima Romunija trenutno enega največjih plavalnih talentov v Evropi, 19-letnega Davida Popovicija. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Evropska plavalna zveza upa tudi na polne tribune, saj ima Romunija trenutno enega največjih plavalnih talentov v Evropi, 19-letnega Davida Popovicija, aktualnega svetovnega rekorderja na 100 m prosto.

Številne ekipe, denimo Britanci, so se odločili celo za razširjene reprezentance, da v pripravi na Pariz 2024 dobi priložnost čim več kandidatov.

Spored slovenskih nastopov - torek, 5.12.:

- 50 m prosto: Neža Klančar, Janja Šegel

- 100 m prsno: Tara Vovk, Tina Čelik - sreda, 6.12.:

- 200 m hrbtno: Janja Šegel

- 200 m delfin: Katja Fain

- 100 m mešano: Neža Klančar - četrtek, 7.12..

- 100 m prosto: Janja Šegel, Neža Klančar

- 4x50 m mešano: Slovenija - petek, 8.12.:

- 100 m hrbtno: Janja Šegel - sobota, 9. 12.:

- 200 m prosto: Janja Šegel, Katja Fain

- 50 m prsno: Tara Vovk, Tina Čelik

- 50 m delfin: Neža Klančar - nedelja, 10.12.:

- 400 m prosto: Katja Fain

Pregled slovenskih kolajn na EP: KAZAN 2021:

bron: Katja Fain 200 m prosto NETANYA 2015:

zlato: Damir Dugonjić, 50 m prsno HERNING 2013:

zlato: Damir Dugonjić, 50 m prsno

bron: Damir Dugonjić, 100 m prsno CHARTRES 2012:

srebro: Peter Mankoč, 100 m mešano

srebro: mešana štafeta 4 x 50 mešano

(Čarman, Govejšek, Dugonjić, Mankoč)

bron: Damir Dugonjić, 50 m prsno SZCZECIN 2011:

zlato: Peter Mankoč, 100 m mešano

srebro: Damir Dugonjić, 100 m prsno

Damir Dugonjić, 50 m prsno EINDHOVEN 2010:

srebro: Peter Mankoč, 100 m mešano

srebro: Anja Klinar, 400 m mešano

Tanja Šmid, 200 m prsno

bron: Peter Mankoč, 100 m delfin CARIGRAD, 2009:

srebro: Peter Mankoč, 100 m delfin

bron: Peter Mankoč, 100 m mešano REKA, 2008:

zlato: Matjaž Markič, 50 m prsno

Peter Mankoč, 100 m mešano

bron: Emil Tahirovič, 50 m prsno DEBRECEN, 2007:

zlato: Anja Čarman, 200 m hrbtno

Peter Mankoč, 100 m mešano

bron: Peter Mankoč, 100 m delfin HELSINKI, 2006:

zlato: Peter Mankoč, 100 m mešano

srebro: Peter Mankoč, 100 m delfin TRST, 2005:

zlato: Peter Mankoč, 100 m mešano

bron: Peter Mankoč, 100 m delfin

Matjaž Markič, 50 m prsno DUNAJ, 2004:

zlato: Peter Mankoč, 100 m mešano

srebro: Blaž Medvešek, 200 m hrbtno

bron: Emil Tahirovič, 50 m prosto DUBLIN, 2003:

zlato: Blaž Medvešek, 200 m hrbtno

Peter Mankoč, 100 m mešano

Alenka Kejžar, 200 m mešano

srebro: Alenka Kejžar, 100 m mešano

bron: Peter Mankoč, 200 m mešano RIESA, 2002:

zlato: Peter Mankoč, 100 m mešano

srebro: Alenka Kejžar, 200 m mešano

bron: Alenka Kejžar, 100 m mešano

Alenka Kejžar, 400 m mešano

Peter Mankoč, 200 m mešano ANTWERPEN, 2001:

zlato: Anja Čarman, 400 m prosto

Peter Mankoč, 200 m mešano

Peter Mankoč, 100 m mešano

srebro: Alenka Kejžar, 100 m mešano

Anja Čarman, 800 m prosto

bron: Alenka Kejžar, 400 m mešano

Alenka Kejžar, 200 m mešano

Peter Mankoč, 50 m hrbtno VALENCIA, 2000:

zlato: Peter Mankoč, 100 m mešano

bron: Anja Čarman, 200 m hrbtno

Blaž Medvešek, 200 m hrbtno

Peter Mankoč, 200 m mešano LIZBONA, 1999:

srebro: Peter Mankoč, 100 m mešano

bron: Nataša Kejžar, 100 m mešano SHEFFIELD, 1998:

srebro: Nataša Kejžar, 100 m mešano ROSTOCK, 1996:

srebro: Alenka Kejžar, 200 m prsno

bron: Alenka Kejžar, 100 m hrbtno

Alenka Kejžar, 200 m hrbtno