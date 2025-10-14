Neža Klančar spet v vodi, za EP v kratkih bazenih tudi Tara Vovk

Selektor slovenske plavalne reprezentance Tomaž Torkar sestavlja ekipo za decembrsko evropsko prvenstvo na Poljskem. Po dolgotrajni poškodbi se vrača Neža Klančar, tekmovalne ambicije pa vnovič kaže tudi Tara Vovk, ki prav tako lovi normo za EP.

Plavalni miting minuli konec tedna na novi Iliriji v Ljubljani ni postregel z vrhunskimi dosežki. Reprezentanta Katja Fain in Sašo Boškan, oba že imata normi za EP, sta vsak v svojih disciplinah suvereno opravila s tekmeci, slika slovenskega plavanja pa je vendarle precej širša od skromne udeležbe na tekmi.

Selektor Torkar se najbolj veseli dejstva, da se po dolgotrajni sanaciji poškodbe vrača finalistka olimpijskih iger v Parizu Klančar. Slednja je že opravila daljše višinske priprave v ameriškem Flagstaffu v ambiciozni skupini trenerja Toma Rushtona, ki skrbi za odlično Siobhan Haughey iz Hongkonga, letos pa se je ekipi pridružila tudi najboljša češka plavalka Barbora Seemanova.

"Neža res vnovič deluje zelo dobro v vodi," je bil navdušen tudi Torkar, ki je plavalko Olimpije pripeljal do olimpijskega finala. Prepričan je, da bo Klančar brez težav potrdila tudi normo za evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih. "Seveda pa mora na tekmo, saj v kratkem bazenu izida ni potrdila že dve leti."

Za presenečenje je konec tedna v Tivoliju poskrbela slovenska rekorderka na 50 m prsno Vovk, ki je tekmo v svoji paradni disciplini dobila s časom 31,00 in je le tri desetinke zaostala za normo za decembrsko tekmovanje stare celine.

Normo za Poljsko ima tudi Tina Čelik, ki pa je najprej izpustila del treningov zaradi težav z zdravjem, pozneje pa morala še na vojaško usposabljanje in je nastop na EP že odpovedala.

Torkar si želi, da bi v ekipo za EP lahko povabil deset plavalcev. Normi imata še olimpijka Janja Šegel ter Primož Šenica Pavletič, zelo blizu norme sta Lara Podržavnik in Jaš Berložnik ter še nekateri mlajši.

Zadnji rok za norme bo miting 15. in 16. novembra v Celju, zelo močna tekma bo teden dni pred tem v Zagrebu. Vmes bodo reprezentanti vsak po svoje skrbeli za formo, vsi tudi na višinskih pripravah.

Največji izziv si je naložil Boškan, ki bo v Bolgariji vadil z evropskim prvakom do 23 let Petrom Micinom. "Načrt je bil trening z nekom, ki je hitrejši. Verjamem, da je to dodana vrednost, saj doma te možnosti nima," je menil selektor.