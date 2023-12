Rekord slovenskih deklet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska štafeta na 4 x 50 metrov mešano v postavi Janja Šegel, Tara Vovk, Neža Klančar in Katja Fain je danes na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Otopeniju dosegla nov slovenski rekord, 1:48,38, ter se s šestim izidom uvrstila v finale. Ta bo ob 19.08. Že v sredo sta si finale priborili tudi Klančarjeva na 100 mešano in Fainova na 200 delfin.

Četverica deklet je rekord s prvenstva v Glasgowu leta 2019, kjer je namesto Vovkove plavala Tjaša Pintar, popravila kar za 1,56 sekunde. Izstopala je predvsem Janja Šegel, ki je v prvi predaji v hrbtnem slogu s 27,16 izenačila državni rekord Neže Klančar s konca novembra na mitingu v Kranju.

Kot zanimivost ne gre spregledati, da je leta 2019 na Škotskem v enaki postavi nastopila tudi štafeta 4 x 50 metrov prosto in zasedla sedmo mesto.

Klančarjeva je zjutraj nastopila tudi v predtekmovanju na 100 metrov prosto, kjer je zaradi natrpanega programa opravila le hitrejše razplavanje in s 57,45 zasedla 42. mesto.

Za slovenski plavalni tabor bo danes v prvi vrsti zanimiv finale na 100 metrov mešano ob 17.58. Klančarjeva je bila doslej edina slovenska plavalka, ki je to razdaljo mešano preplavala v manj kot minuti, zdaj je tudi edina z dosežkom pod 59 sekundami. V sredo je v polfinalu svoj slovenski rekord popravila za 49 stotink sekunde, ura se je ustavila pri 58,78.

Prva favoritinja finala je Francozinja Charlotte Bonnet s polfinalnim dosežkom 57,95, glavni tekmici Klančarjeve za odličje pa bosta še druga Francozinja Beryl Gastaldello (58,64) in Švedinja Louise Hansson (58,75). Da bo finale zelo izenačen, napoveduje dejstvo, da so pod 59 sekundami plavale tudi Bolgarka Diana Petkova, Avstrijka Lena Kreundl, Italijanka Costanza Cocconcelli in Nemka Nele Schulze.

Za Fainovo, ki jo finale čaka ob 17.12, še naprej velja, da ima visoke cilje predvsem na 200 in 400 metrov prosto, finale na 200 metrov delfin pa bo zanesljivo dodatna spodbuda po slabših nastopih v lanski sezoni.