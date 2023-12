Katja Fain in Sašo Boškan najboljša posameznika DP

Koper je konec tedna gostil državno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Najbolj sta izstopala plavalka Branika Katja Fain s sedmimi posamičnimi naslovi in Sašo Boškan iz Triglava, ki jih je osvojil pet. Prvenstvo je v mlajših kategorijah in klubskih štafetah postreglo tudi z vrsto rekordov.

Katja Fain se je veselila zmag na 100, 200, 400, 800 in 1500 m prosto ter na 200 delfin in 200 m mešano. Mariborska olimpijka je bila najbolj vesela dosežka 54,13 na 100 m prosto.

"Najprej sem na 800 m plavala sproščeno, samo na zmago. Na 100 kravl pa sem odplavala osebni rekord in s tem sem zelo zadovoljna, ker je bila med nastopoma na 800 in 100 samo ena disciplina. Sicer pa je bila večina nastopov namenjena samo temu, da klubu priplavam čim več naslovov."

Nova osebna rekorda Tare Vovk

Dobro formo je po evropskem prvenstvu v Romuniji obdržala tudi Tara Vovk, zmagovalka na 50 in 100 m prsno ter 50 in 100 m delfin. V obeh delfinovih disciplinah je dosegla tudi nova osebna rekorda. "Zelo sem vesela teh osebnih rekordov," je povedala plavalka, ki je na 50 m prsno s 30,24 za vsega dve stotinki sekunde zgrešila lasten slovenski rekord.

Sašo Boškan je bil petkrat zmagovalec. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sašo Boškan je bil najhitrejši na 100 in 200 m hrbtno ter 100, 200 in 400 m prosto. Njegov nekdanji soplavalec v Triglavu Peter John Stevens je po dobrem uvodu v sezono decembra zaradi bolezni izpustil nastop na evropskem prvenstvu. V Kopru, kjer po novem živi, saj trenira v bližnjem Trstu, pa je zmagal na 50 in 100 m prsno.

"Glede na bolezni, ki sem jih predelal v zadnjem obdobju, so rezultati zadovoljivi. Sicer pa zaradi pomanjkanja moči še nisem v običajnem ritmu. Trudim se in počasi napredujem. Seveda rezultati niso takšni, kot si želim v tem obdobju, vendar si dajem čas. Imam še dva meseca do svetovnega prvenstva v Dohi, pred tem je v načrtu še ena tekma konec januarja, po vsej verjetnosti v San Marinu," je ne le nastop na SP, ampak tudi lov na olimpijsko vozovnico napovedal Stevens.

Primož Šenica Pavletič se je huje poškodoval

Njegova glavna tekmeca za pot v Pariz bosta bržkone Boškan in "ameriški študent" Anže Ferš Eržen, saj se je Primož Šenica Pavletič prav med DP v Kopru huje poškodoval in nadaljevanje sezone bo znano po zdravniških pregledih v prihodnjih dneh.

Najboljši slovenski dolgoprogaš pa je po novem Kamničan Nik Peterlin, zmagovalec na 800 in 1500 m prosto, ki bo februarja pred posebnim izzivom, saj bo na SP nastopal v daljinskem plavanju.

Plavalci so v Kopru dosegali tudi klubske slovenske rekorde. Na 4 x 200 m prosto v moški kategoriji ter v moško-ženskih štafetah na 4 x 50 m in 4 x 100 m mešano je to uspelo plavalcem in plavalkam Ljubljane, na 4 x 50 m prosto pa plavalcem ljubljanske Ribe.

Preberite še: