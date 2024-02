Zanimivo družinsko ozadje Slovenca, ki ga danes čaka veliki finale

Slovenski plavalec Peter John Stevens je v torkovem polfinalu s 27,04 sekunde dosegel sedmi izid na 50 m prsno in z uvrstitvijo v finale svetovnega prvenstva, ki bo na sporedu danes ob 18.01, dosegel svoj primarni cilj. "Svoj cilj sem dosegel, prišel sem do konca in jutri bo samo še zabava. To je boj in videli bomo, kdo bo prvi in kdo bo osmi," je Stevens, nekdanji plavalec Triglava, ki je lani prestopil v tržaški klub, napovedal pred finalom.

Baletno ozadje

Od kod v Kranju rojenemu plavalcu angleško zveneči priimek in srednje ime? Njegov oče je priznani britanski baletnik Andrew John Stevens, ki je kot koreograf delal v številnih mednarodnih gledališčih v tujini, mama pa je baletna pedagoginja in primabalerina ljubljanskega baleta Nena Vrhovec Stevens, ki je za svoje umetniško delo prejela tudi Prešernovo nagrado in nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo. Starša sta se spoznala v Sloveniji, se zaljubila, sinu pa nadela ime Peter, ker se pač dobro sliši v obeh jezikih.

Stevens je bil tudi letos razglašen za slovenskega plavalca leta. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav bi marsikdo mislil, da plavalec iz Spodnjih Pirnič, ki je študiral v Tennesseeju v ZDA, govori z angleškim naglasom, to ne drži. Uporablja kleno gorenjščino, ime Peter pa izgovarja v slovenski obliki. Zanimivo je, da je naslov evropskega podprvaka iz Londona leta 2016 posvetil 22. obletnici poroke svojih staršev, srebrno kolajno s SP v Kanadi istega leta pa slovenskemu plavanju.

Junija lani se je poročil z Američanko Sheridan Allen Stevens. Večno zvestobo sta si najprej obljubila na Bledu, potem pa še v Izoli.