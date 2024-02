Stevens, v tej disciplini je na SP v finalu plaval tudi lani v Fukuoki, je polfinale odplaval v 27,04 sekunde in dosegel sedmi izid. Dopoldan je bil s 26,79 še 25 stotink sekunde hitrejši, popoldan pa je predvsem s prihodom v cilj izgubil nekaj dragocenih stotink.

Najhitrejši je bil s 26,41 Avstralec Sam Williamson, Italijan Nicolo Martinenghi je dosegel izid 26,65, tretji Američan Nic Fink, tudi novi svetovni prvak na 100 m prsno, pa je s 26,77 že dosegel izid, ki je tudi v Stevensovem dometu.

Ob vrnitvi na velika tekmovanja se je s četrtim dosežkom 26,85 v finale uvrstil tudi svetovni rekorder, Britanec Adam Peaty, ki je že v ponedeljek osvojil bron na dvakrat daljši razdalji.

Višje želje je imela Ravenčanka Janja Šegel na 200 m prosto. Na koncu je dosežek 1:59,95 zadostoval za 15. mesto. Novozelandka Erika Fairweather se je v polfinalu edina spustila pod mejo 1:56, nedvomno pa katera od plavalk tudi v polfinalu še ni pokazala vsega.

Uvodni finale dneva je dobil Korejec Sunwoo Hwang, ki je na 200 m prosto z 1:44,75 edini prebil mejo 1:45 minute. Družbo sta mu na zmagovalnem odru delala Litovec Danas Rapsys in Američan Luke Hobson.

V najdaljši ženski razdalji na 1500 m prosto se je zlata veselila Italijanka Simona Quadarella, srebro in bron pa sta osvojili Kitajka Li Bingjie in Nemka Isabel Gose, ki sta bili srebrna in bronasta že v nedeljo na 400 m prosto. Kitajka se je kasneje prebila tudi v sredin finale na 200 m prosto.

V sredo bo v Dohi v predtekmovanju nastopil tudi Anže Ferš Eržen, ki se bo predstavil na 200 m mešano.

Janja Šegel se je na 200 metrov prosto uvrstila v polfinale. Foto: Reuters

Janja Šegel je v kvalifikacijah opravila potrebno, da si je zagotovila še en nastop. Dosežek za plavalko njenega kova ni povsem vrhunski, popoldan pa bo Korošica dobila drugo priložnost, da tako kot v štafeti na 4 x 100 m prosto popravi izid.

"Cilj je bil polfinale in to sem dosegla. Z izidom pa nisem najbolj zadovoljna. Začela sem prepočasi in to se je poznalo na koncu. To bom popoldan skušala popraviti in upam, da bom odplavala precej boljši rezultat kot zjutraj," je po tekmi povedala 22-letna olimpijka iz Fužinarja.

Najhitrejša je bila Kitajka Bingjie Li, svetovna rekorderka v kratkem bazenu na 400 m prosto, z izidom 1:57,16.