Američan Fink je novi svetovni prvak na 100 m prsno, povratnik Peaty do brona

Ameriški plavalec Nic Fink je na svetovnem prvenstvu v Dohi zmagal na 100 m prsno. V preostalih današnjih finalih so svetovni prvaki postali Nemka Angelina Köhler na 100 m delfin, Portugalec Diogo Matos Ribeiro na 50 m delfin in Američanka Kate Douglass na 200 m mešano.

Nic Fink, srebrn in bronast na zadnjih dveh SP, je zmagal s časom 58,57 sekund. Drugi je bil Italijan Nicolo Martinenghi (+ 0,27), tretji pa dvakratni olimpijski prvak in svetovni rekorder, Britanec Adam Peaty (+ 0,53). Slednji je nastopil na SP prvič po letu 2019, 29-letnik si je takrat vzel premor, da bi se osredotočil na svoje duševno zdravje. Ob njegovi odsotnosti je Kitajec Qin Haiyang lani v japonski Fukuoki slavil na 50, 100 in 200 m prsno. Toda 24-letnik letos ni odpotoval v Katar na SP.

Adam Peaty Foto: Guliverimage

Danes so bili v Dohi še trije finali. V ženski konkurenci na 100 m delfin je bila najboljša Köhler plavala 56,28. Bila je 0,33 sekunde hitrejša od 19-letne Američanke Claire Curzan, bronasta je bila Švedinja Louise Hansson (+ 0,66).

Moški finale na 50 m delfin je dobil 19-letni Ribeiro s časom 22,97. Drugi je bil Američan Michael Andrew (+ 0,10), tretji pa Avstralec Cameron McEvoy (+ 0,11).

V ženskem finalu na 200 m mešano je bila zlata Američanka Douglass, ki je odplavala sekundo in pol hitreje kot Kanadčanka Sydney Pickrem in slabi dve sekundi hitreje kot 18-letna Kitajka Yiting Yu.

Na SP sta se danes od Slovencev predstavila plavalka Ljubljane Tara Vovk, ki je na 100 m prsno osvojila 36. mesto, in Sašo Boškan, ki je bil na 200 m prosto 33.

