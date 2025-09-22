Golob: Božičnica bo letos obvezna za vse

Poslanci so opoldne začeli prvo redno plenarno zasedanje po parlamentarnih počitnicah. Premierju Robertu Golobu so zastavili poslanska vprašanja, tokrat o naložbah v varnost, življenjskih stroških in standardu ter zaupanju v delo ministrstva za solidarno prihodnost. Predsednik vlade je v uvodnem odgovoru dejal, "da bo božičnica letos obvezna za vse". "Božičnica za vse zaposlene, tudi tiste v javnem sektorju in upokojence. Prvič v zgodovini. To je naš odgovor na draginjo. Božičnico uvajamo kot delno razbremenitev plač," je dejal Golob in dodal, da bo izplačana še letos.

Vodjo poslancev NSi Janeza Ciglerja Kralja je zanimalo, kako premier ocenjuje delo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca in kakšne usmeritve do konca mandata je dal ministru. "Kaj lahko ob tem fiasku poveste v bran ministru, kdaj bodo ljudje dobili storitve dolgotrajne oskrbe, za katero že plačujejo?" je zanimalo Cigler Kralja.

"Dolgotrajna oskrba je eden najbolj kompleksnih projektov od nastanka naše države. Za to imamo poseben račun, ki bo namenjen samo za to. Glavna stvar je, kako bomo zagotovili pomoč vsem tistim, ki so odvisni od svojih družin. Domovi računajo od 1.500 do 1.700 evrov na oskrbovanca. Po novem bo za standardno oskrbo v dvoposteljni sobi postavljena kapica, ki bo zagotavljala, da bo vsak upokojenec s svojo pokojnino lahko pokril bivanje v domu. To napovedujemo za 1. december. Minister Maljevac je odgovoren za to in verjamem, da nam bo to uspelo zagotoviti. Časa ni več dosti, ampak prepričan sem, da bo minister z ekipo to zagotovil. Če ne bo, bo politično odgovarjal," je odgovoril Golob. Dodal je tudi, da se cena domov ne bo zvišala, kot so nekateri namigovali.

Golob: To niso moji podatki, to so podatki Eurostata

Dve poslanski vprašanji Golobu sta se dotikali življenjskih stroškov oz. življenjskega standarda. Poslanec SDS Franc Breznik je zastavil vprašanje o "poslabšanju življenjskega standarda v Sloveniji", kot je navedel v najavi. Kateri ukrepi so tisti, s katerimi boste dvignili gospodarsko rast ter blaginjo državljank in državljanov, je vprašal Breznik.

"Eurostat ugotavlja, da so Slovenci na drugem mestu po zadovoljstvu v življenju, na drugem mestu po socialni neprikrajšanosti in da je Slovenija med desetimi najbolj varnimi državami v svetu ter med tistimi državami, kjer se v pokoju najbolj izplača živeti. To niso moji podatki, to so podatki Eurostata," je v uvodu navedel Golob.

"Namenoma ne bom šel na to, kaj bi se dalo, če bi se dalo. Uravnoteženost gospodarskega razvoja je v štirih stvareh. Začne se pri zaposlenosti, kjer je Slovenija rekorder, imamo zelo nizko stopnjo brezposelnosti. Prvič je vlada dobila tudi boljše bonitete, kar pomeni nižje življenjske stroške. Imamo zmerno rast, zmerno inflacijo in imamo padajoč javni dolg. To je to, kar jaz imenujem uravnotežen razvoj celotne družbe. In to bomo nadaljevali," je dodal Golob.

Golobov odgovor na Pečečnikovo pismo: "Mi nismo vlada najbogatejših Slovenk in Slovencev"

Breznik je v nadaljevanju prebral tudi pismo Joca Pečečnika in premierja vprašal, kaj meni o ugotovitvah Pečečnika. "Navajate pismo osebe, s katero se dobro razumem, ampak to ne pomeni, da je pismo individualnega posameznika merljivo z uradnimi statističnimi podatki. Gre tudi za enega najbogatejših Slovencev, ki si je pošteno prislužil imetje. Ampak veste, kaj, mi nismo vlada najbogatejših Slovenk in Slovencev, ampak smo vlada vseh Slovenk in Slovencev. In naša naloga je, da poskrbimo za socialno blaginjo vsakega državljana, na nas je, da poskrbimo za tiste državljane, ki sami zase morda ne morejo, ne pa da primarno skrbimo za to, kaj si o tem, o davkih misli eden najbogatejših Slovencev. Ki je, mimogrede, svoje bogastvo ustvaril v tujini in ne v Sloveniji in mu za to še enkrat dajem priznanje," je komentiral Golob.

Božičnica bo letos obvezna za vse. Foto: Shutterstock

O naložbah v varnost

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar je predsedniku vlade zastavil vprašanje o naložbah v varnost. "Zakaj tako hitite z oblikovanjem orožarskega državnega holdinga?" je zanimalo Logarja.

"SDH podpira trend povečevanja sredstev za varnost in obrambo. Niti SDH niti podjetje Dovos nimata dostopa do proračunskih sredstev, ta upravlja ministrstvo za obrambo. Nakupi bodo izpeljani med slovensko vlado in tujo vlado," je zagotovil Golob in dodal, da podjetja potrebujejo svež kapital za serijske proizvodnje.

"Vse krize so bile vladi vsiljene iz tujine"

Vodja poslancev SD Jani Prednik je premierja povprašal o nadaljnjih ukrepih vlade za omejitev draginje, pri čemer ga je zanimalo, kako se namerava vlada spopasti s krizo visokih življenjskih stroškov. Koalicijski partnerji so Goloba spomnili tudi na neizpolnjeno obljubo o obdavčitvi premoženja. Prednik je tako premierja spraševal tudi o tem, kako namerava uresničiti koalicijsko zavezo o zmanjšanju obdavčitve dela in prenosu davčnega bremena na premoženje. "Kako se vlada namerava soočiti s krizo visokih stroškov, ki vedno bolj pritiska na delovno aktivno prebivalstvo?" je vprašal Prednik.

"Vse krize so bile vladi vsiljene iz tujine. Prvi ukrep je bil zamejitev rasti cen energentov. Energenti so še danes za gospodinjstva med najcenejšimi v Evropi. Žal se inflacija ponovno dviguje. Slovenija ni izjema. Ne zatiskamo si oči, o tem govorimo odkrito. Najbolj sta se podražili goveje in telečje meso, kar za 25 odstotkov. Z ministrico sva že govorila, pripravljajo se novi ukrepi. Če bo treba, tudi regulacija cen. S tem ko povečujemo prihodke, pa verjamem, da bo borba z draginjo nekoliko lažja," je dejal Golob, pri čemer je znova omenil božičnico.

Spregovoril je tudi o stanovanjski politiki.

Na vprašanja poslancev so odgovarjali tudi ministri, v torek in sredo pa bo DZ obravnaval več zakonskih predlogov. V četrtek DZ čaka glasovanje, med drugim predvidoma tudi o kandidaturi vrhovnih sodnikov Nine Betetto in Primoža Gorkiča za mesti novih ustavnih sodnikov. Njuni kandidaturi bo danes obravnavala tudi mandatno-volilna komisija DZ.