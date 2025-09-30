Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

30. 9. 2025
9.57

38 minut

Tri dni festivala za tretje življenjsko obdobje

Festival bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Roberta Goloba, ki bo navzoče na slovesnem odprtju tudi nagovoril.

Festival bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Roberta Goloba, ki bo navzoče na slovesnem odprtju tudi nagovoril.

Foto: Vir: Festival za tretje življenjsko obdobje

V Ljubljani se bo danes začel že 24. Festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine, ki segajo od pokojninske reforme do dolgotrajne oskrbe.

Na festivalu, ki ga organizirajo podjetje Proevent, Mestna zveza upokojencev Ljubljana in ministrstvo za solidarno prihodnost, se bo zvrstilo približno deset strokovnih razprav, potekali bodo številni pogovori z znanimi Slovenkami in Slovenci, postavili pa bodo tudi več kot 150 razstavnih prostorov in kotičkov.

Na drugem posvetu foruma festivala bodo danes razpravljali o izzivih in rešitvah pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi, med sodelujočimi bo tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

O dolgotrajni oskrbi, demenci in pokojninski reformi

Prav tako bo dolgotrajna oskrba tema dveh sredinih okroglih miz v okviru strokovnega programa festivala. Na eni od njiju bodo razpravljali o izvajanju dolgotrajne oskrbe z vidika centrov za socialno delo kot vstopnih točk. V razpravi o dolgotrajni oskrbi in demenci pa bodo razmišljali, kako lahko zakonodaja in praksa skupaj naslovita izzive oseb z demenco, svojcev in strokovnih delavcev.

Na programu v sredo je poleg omenjenih okroglih miz o dolgotrajni oskrbi med drugim razprava o pokojninski reformi, ki jo je DZ že sprejel, vendar je Delavska koalicija vložila pobudo za razpis referenduma o njej. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obžalujejo, da je veliko napačnih interpretacij. Na okrogli mizi bodo poudarili, da reforma ne uvaja radikalnih rezov, ampak prinaša postopne in premišljene spremembe, predvsem pa ravnovesje med vzdržnostjo sistema in blaginjo ljudi. Pojasnili bodo tudi, zakaj je reforma potrebna in kaj dejansko uvaja.

Zadnji dan festivala se bo predsednica programskega sveta festivala Vlasta Nussdorfer pogovarjala s prvim predsednikom Slovenije Milanom Kučanom o dosežkih in izzivih slovenske družbe, sodelovanju med generacijami ter priložnostih za aktivno in varno staranje.

