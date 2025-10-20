Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
9.18

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Argentina Maroko

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 9.18

19 minut

SP 2025 do 20 let v Čilu

Zgodovinski podvig Maroka, v finalu SP padla še Argentina

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Maroko Argentina SP 2025 | Nogometaši Maroka do 20 let so postali svetovni prvaki. | Foto Guliverimage

Nogometaši Maroka do 20 let so postali svetovni prvaki.

Foto: Guliverimage

Nogometaši Maroka so osvojili naslov na svetovnem prvenstvu do 20 let v Čilu. Maročani so v finalu mundiala v Santiagu premagali Argentince z 2:0, oba zadetka pa je dosegel Yassir Zabiri.

slovenska nogometna reprezentanca Danijel Šturm
Sportal Slovenski nogometaši na jakostni lestvici izgubili eno mesto

Maroko je tako postal prva arabska država, ki je osvojila mladinsko SP in šele druga afriška država, ki ji je to uspelo po Gani leta 2009.

Argentina ostaja pri šestih naslovih svetovnega prvaka. | Foto: Guliverimage Argentina ostaja pri šestih naslovih svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Argentina drži rekord s šestimi naslovi in to je bil njen drugi poraz v finalu SP do 20 let. Leta 1983 je klonila proti Braziliji.

Tretje mesto je zasedla Kolumbija, potem ko je po zaslugi gola Oscarja Peree v drugi minuti premagala Francijo z 1:0.

Argentina Maroko
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.