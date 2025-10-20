Zgodovinski podvig Maroka, v finalu SP padla še Argentina

Nogometaši Maroka so osvojili naslov na svetovnem prvenstvu do 20 let v Čilu. Maročani so v finalu mundiala v Santiagu premagali Argentince z 2:0, oba zadetka pa je dosegel Yassir Zabiri.

Maroko je tako postal prva arabska država, ki je osvojila mladinsko SP in šele druga afriška država, ki ji je to uspelo po Gani leta 2009.

Argentina ostaja pri šestih naslovih svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Argentina drži rekord s šestimi naslovi in to je bil njen drugi poraz v finalu SP do 20 let. Leta 1983 je klonila proti Braziliji.

Tretje mesto je zasedla Kolumbija, potem ko je po zaslugi gola Oscarja Peree v drugi minuti premagala Francijo z 1:0.