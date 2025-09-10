Norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland ostaja prvovrsten stroj za zadetke. V torek je vikingom do rekordne kvalifikacijske zmage nad Moldavijo (11:1) pomagal kar s petimi zadetki in dvema asistencama. Podrl je ogromno mejnikov in se naposlušal čestitk, v nedeljo pa ga čaka nov izziv. Veliki derbi angleškega prvenstva, mestni spopad s Šeškovim Manchester Unitedom, ki ga lahko skrbi vroča forma Haalanda.

Norvežani so v torek v Oslu dosegli kar 12 zadetkov. 11-krat so zatresli mrežo Moldavije, enkrat pa svojo, tako da se je festival golov na stadionu Ullevaal končal z rezultatom 11:1. Vikingi so zadržali stoodstotni izkupiček in vodilni položaj v kvalifikacijski skupini, kjer so v veliki prednosti pred Italijo, ki so jo v tem ciklusu že premagali. Tako se Norvežanom nasmiha prvi nastop na svetovnem prvenstvu v tem stoletju.

Norveška je na dobri poti, da si zagotovi prvi nastop na svetovnem prvenstvu po letu 1998. Foto: Reuters

Nazadnje so se predstavili na svetovnem odru leta 1998 v Franciji, nato pa nastopili le še enkrat na Euru (2000). Nadarjena generacija, ki ji poveljuje Stale Solbakken, pri njej pa izstopajo takšni asi, kot so Erling Haaland (Manchester City), Martin Odegaard (Arsenal), Alexander Sorloth (Atrletico Madrid), Antonio Nusa (RB Leipzig) in Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton), pa se je očitno tako dobro uigrala, da bo uresničila sanje navijačev ter Norveško po dolgem obdobju neuspehov in trpljenja spravila na veliko tekmovanje.

Haalandu uspelo, česar Evropa ni videla že 48 let

Prvič v karieri je njegovo število zadetkov v državnem dresu večje od števila nastopov (48/45). Foto: Reuters Po izjemni zmagi nad nemočno Moldavijo (11:1) je bil največjih čestitk deležen Erling Haaland. Dosegel je pet zadetkov in dve podaji, prvič v karieri pa se lahko pohvali s statističnim sladkorčkom, da je dosegel več zadetkov, kot je zbral nastopov za državo. Po nepozabni predstavi na tekmi z Moldavijo je njegov najnovejši izkupiček: 45 nastopov in kar 48 zadetkov. Ker je še zelo mlad, ima komaj 25 let, pa je že nekaj časa državni rekorder, bi lahko njegove številke, če bo zadržal podobno strelsko formo, v prihodnosti poletele v nebo.

Norveška, ki si je priigrala kopico velikih priložnosti, skupno razmerje strelov na gol pa je znašalo 34:2 za gostitelje, se je približala najvišji zmagi v zgodovini evropskih kvalifikacij za SP 2026. Ta je stara že 56 let. Takrat (1969) je ZRN ugnala Ciper z 12:0. Norveška se je z zmago 11:1 na večni lestvici najvišjih zmag povzpela na drugo mesto, ki si ga deli še z Madžarsko (leta 1938 je z 11:1 ugnala Grčijo) in Severno Makedonijo (leta 1996 je nadigrala Liechtenstein z 11:1).

V torek je izstopal tudi učinek Thela Aasgaarda. Zvezni igralec škotskega velikana Glasgow Rangers je vstopil v igro v 64. minuti, nato pa do konca srečanja dosegel kar štiri zadetke. Foto: Reuters

Haaland je bil neustavljiv. Hat-trick, že njegov peti v državnem dresu, je dočakal že v prvem polčasu – zgolj po 37 minutah. Nazadnje je nogometaš na tekmi evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo dosegel tako veliko zadetkov leta 1977. To je pred 48 leti uspelo avstrijskemu napadalcu Hansu Kranklu, ki je pri zmagi Avstrije nad Malto (9:0) sodeloval s petimi goli.

Nedeljski derbi na Etihadu: Haaland proti Šešku

Erling Haaland je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dosegel že tri zadetke za City. Foto: Reuters Takšen Haaland bo v nedeljo največja nevarnost za obrambo Manchester Uniteda, ki se z Benjaminom Šeškom odpravlja na vroče gostovanje na Etihad. Obeta se klubski vrhunec na Otoku, v katerega pa 22-letni slovenski reprezentant, ki so ga pred leti v Avstriji pogosto primerjali z Norvežanom, vstopa z manj prijetnim spoznanjem, da odkar je zapustil Leipzig, sploh še ni dosegel zadetka.

Kaj pa Haaland? V tej sezoni je za City dosegel tri, za reprezentanco pa že šest golov. Vseeno City ne more biti zadovoljen z rezultati v angleškem prvenstvu. V uvodnih treh krogih je zbral le tri točke, manj tudi od Uniteda (štiri), tako da bo v nedeljo na Etihadu, ko bi lahko med vratnicama stal tudi poletni novinec Gianluigi Donnarumma, napadal še kako želeno zmago. Obrambo rdečih vragov tako v nedeljo čaka še ogromno dela …