Katastrofalne številke Slovenije, ki jim je težko verjeti

Skandinavija, očarljivi severni del Evrope, povezuje tri kraljevine. To so Danska, Norveška in Švedska, ki imajo v nogometu kaj za povedati, še več pa za pokazati. Njihove zelenice so kot začarane za slovenske nogometaše, ki so na 12 gostovanjih dosegli zelo skromne rezultate, najbolj pa bode v oči katastrofalen strelski izkupiček. Strelski mrk je več kot očiten, saj je Slovenija odigrala ducat tekem, še nikoli zmagala, dosegla pa le tri zadetke! To je vse prej kot obetaven podatek za oslabljeno Kekovo četo, ki bo zvečer gostovala v Stockholmu in skušala prekiniti strelski post, ki se v kvalifikacijah vleče že 360 minut.

V zadnjih letih se nastopi slovenskih nogometašev v skupinskih delih evropskih tekmovanj redno prepletajo s Skandinavijo. Pred tremi leti je tako Kekova četa v ligi narodov gostovala na Norveškem in Švedskem, leta 2023 se je predstavila na Danskem, lani pa znova na Norveškem. In skupni imenovalec? Tako kot že poprej je vselej neuspešno naskakovala prvo zmago na skandinavskih tleh. Te še vedno ni dosegla, nova priložnost pa se ji ponuja danes, ko bo gostovala v Stockholmu.

Letošnji dvoboj med Slovenijo in Švedsko (2:2) se je končal brez zmagovalca. Foto: Aleš Fevžer Če bi ji uspelo, bi bila to klavrna tolažba za Kekovo četo, ki je v kvalifikacijah za SP 2026 krepko zaostala za cilji, na uvodnih petih srečanjih osvojila le tri točke, navijače pa najbolj jezila s skromnim učinkom v napadu, saj čakajo na nov zadetek že alarmantno dolgih 360 minut.

Da bo pot oslabljene Slovenije do današnje zmage na Švedskem vse prej kot preprosta, predvideva tudi statistika, ki ni spodbudna, kar zadeva gostovanja Slovenije v Skandinaviji. Še več, številke so tako krute, da Kekovim izbrancem, ki bodo danes pogrešali Jana Oblaka, Benjamina Šeška in Petra Stojanovića, ne ponujajo najbolj posrečenega izhodišča. Preverite v razpredelnici!

Vsa gostovanja Slovenije v Skandinaviji:

Tekma Datum Tekmovanje Norveška : Slovenija 3:0 10. oktober 2024 liga narodov (B) Danska : Slovenija 2:1 17. november 2023 kvalifikacije za EP 2024 Švedska : Slovenija 1:1 27. september 2022 liga narodov (B) Norveška : Slovenija 0:0 9. junij 2022 liga narodov (B) Norveška : Slovenija 1:0 13. oktober 2018 liga narodov (C) Švedska : Slovenija 0:0 30. maj 2016 prijateljska tekma Norveška : Slovenija 2:1 11. september 2012 kvalifikacije za SP 2014 Švedska : Slovenija 1:0 26. maj 2008 prijateljska tekma Norveška : Slovenija 3:0 13. oktober 2004 kvalifikacije za SP 2006 Danska : Slovenija 3:0 26. april 2001 prijateljska tekma Norveška : Slovenija 4:0 8. september 1999 kvalifikacije za EP 2000 Danska : Slovenija 4:0 30. april 1997 kvalifikacije za SP 1998

Skupni izkupiček Slovenije: 12 tekem – 0 zmag, 3 remiji, 9 porazov, gol razlika 3:24

Kdo bi si mislil, da bo Skandinavija slovenski nogometni reprezentanci povzročala toliko težav? Na severu Evrope so drug za drugim gostovala najboljša slovenska nogometna imena, v dobri (strelski) formi so se na pot odpravili Zlatko Zahović, Milivoje Novaković, Josip Iličić, Benjamin Šeško, Sašo Udovič in še bi lahko naštevali, a se je skoraj vedno zgodil težko razložljiv strelski mrk.

Slovenija je nazadnje na skandinavskih tleh gostovala lani v Oslu. Norveška, ki se je letos po izjemnem zmagovitem nizu uvrstila na SP 2028, je na krilih Erlinga Haalanda nadigrala Kekovo četo s 3:0. Foto: Reuters

Slovenija je v Skandinaviji gostovala 12-krat. Zmage ni dočakala, trikrat je remizirala, na kar devetih tekmah pa ni dosegla zadetka.

Dolgo časa je bil edini slovenski strelec Šuler

Najbolj izstopa porazna razlika v zadetkih. Slovenija je v 1.080 minutah dosegla le tri zadetke, prejela pa jih je kar 24. Okrogla dva na srečanje. Dolgo časa je za edinega Slovenca, ki je dočakal to čast, da se je sploh vpisal med strelce na reprezentančni tekmi v Skandinaviji, veljal Marko Šuler.

Jan Oblak (v zgornji vrsti skrajno levo), ki danes zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati Sloveniji, je prvič branil za člansko reprezentanco prav na gostovanju v Skandinaviji. Slovenija je leta 2012 izgubila v Oslu z 1:2, edini zadetek za takratno Stojanovićevo leto pa je dosegel Marko Šuler (v zgornji vrsti skrajno desno). Poznejši športni direktor Maribora je bil vse do leta 2022 edini slovenski reprezentant, ki se je na gostovanju v Skandinaviji vpisal med strelce. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Zgodilo se je pred 13 leti, pod vodstvom Slaviše Stojanovića, a v Oslu proti Norveški v kvalifikacijah za SP 2014 ni zadoščalo za pozitiven rezultat (1:2). To je bila tekma, ki si jo je še kako zapomnil zdajšnji kapetan Jan Oblak, saj je takrat kot golobradi mladenič, star komaj 19 let, debitiral med slovenskima vratnicama.

Danes, 13 let pozneje, Škofjeločana ne bo v Skandinaviji. Zaradi poškodbe, ki jo je obnovil na srečanju s Kosovom (0:2) v Ljubljani, je pred dnevi zapustil slovensko reprezentanco, med vratnici pa bo stopil nekdo izmed trojice kandidatov Igor Vekić, Žan Luk Leban in Martin Turk.

Nato sta Šeško in Janža dosegla mojstrovini

Slovenija je na novega strelca na skandinavskih tleh čakala kar deset let. Ko ga je dočakala, mu je zaploskala z ogromnim navdušenjem. Pod nepozaben evrogol, enega najbolj dovršenih in atraktivnih zadetkov v zgodovini slovenske reprezentance, se je namreč na odločilnem obračunu za obstanek v ligi B lige narodov podpisal Benjamin Šeško.

Veselje Benjamina Šeška po nepozabnem evrogolu na Švedskem, ki ga je dosegel še kot najstnik. Foto: AP / Guliverimage

Zvezdnik Manchester Uniteda, ki danes zaradi poškodbe kolena ne bo mogal pomagati soigralcem v Stockholmu, je dosegel redko viden zadetek po sanjskem voleju. Zadetek je bil tako spektakularen, da je še vedno reden gost socialnih omrežij, Sloveniji pa je pomagal do zlata vredne točke (1:1) v boju za obstanek.

Predlani je na gostovanju na Danskem v polno atraktivno meril še Erik Janža. Prekmurec, ki se je vpisal med strelce tudi lani na evropskem prvenstvu, in to prav s projektilom proti Dancem, je bil natančen s črte za prosti strel.

Erik Janža je zadnji Slovenec, ki je dosegel zadetek na gostovanju slovenske izbrane vrste v Skandinaviji. Foto: Reuters

Slovenska reprezentanca je kvalifikacijski dvoboj na stadionu Parket, kjer bi si v primeru zmage lahko že zagotovila nastop na Euru 2024, vseeno izgubila z 1:2. Vstopnico za veliko tekmovanje si je tako zagotovila šele v zadnjem krogu v Stožicah proti Kazahstanu. Skandinavija je znova pokazala neprijazen obraz do slovenskih gostov, ki so lani v Oslu naleteli na razigrano Norveško (0:3).

Norveška je pred 26 leti v kvalifikacijah za EP 2000 nadigrala Slovenijo v Oslu kar s 4:0. Z enakim rezultatom se je končalo tudi gostovanje Slovenije na Danskem dve leti prej. Takrat še v sklopu kvalifikacij za SP 1998. Tudi takrat je bil selektor Slovenije Srečko Katanec. Foto: Reuters

Nekateri v skandinavsko druščino, ki se v našem prostoru neformalno zamenjuje s pojmom nordijskih držav, uvrščajo tudi Finsko. Če je kdo pomislil, da bi bila v tem primeru slovenska statistika boljša, se je zmotil. Slovenija je namreč na Finskem gostovala dvakrat. 14. avgusta 2013 je v prijateljskem obračunu pod vodstvom Srečka Katanca izgubila z 0:2, 16. junija 2023 pa pod taktirko Matjaža Keka v kvalifikacijah za EP 2024 ostala praznih rok z enakim rezultatom 0:2.