Na Portugalskem je danes dan žalovanja po nesreči vzpenjače v Lizboni, v kateri je umrlo 15 ljudi, še 18 je bilo poškodovanih, med njimi več huje. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka, upravljavec tirne vzpenjače pa vztraja, da so spoštovali vsa pravila glede vzdrževanja. Iz države in od drugod se vrstijo izrazi sožalja.

V nesreči, ki se je zgodila v sredo malo po 18. uri po lokalnem času, se je vagon vzpenjače Gloria na strmi ulici blizu znane Avenide da Liberdade iztiril in trčil v eno od stavb. Po zadnjih podatkih reševalcev je umrlo 15 ljudi, med katerimi so tudi tujci, a podatkov o njihovi narodnosti za zdaj ni.

Še 18 ljudi je poškodovanih, od tega pet huje. Preostalih 13, vključno z otrokom, je utrpelo lažje poškodbe.

Koliko potnikov je bilo v vagonu v času nesreče, ni znano. Foto: Reuters

Vagon drvel brez nadzora, nato treščil v stavbo

Na fotografijah in posnetkih na družbenih medijih je videti skorajda popolnoma uničen živo rumen vagon znamenite vzpenjače. Glede na opise očividcev, ki jih navajajo portugalski mediji, je vagon po tirih drvel brez nadzora, s polno hitrostjo in brez zavor. Z vso močjo naj bi nato treščil v pročelje ene od stavb in se raztreščil, poročanje povzemajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC.

Takšne tragedije v mestu ne pomnijo:

Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka in poudarile, da je za zdaj prezgodaj govoriti o vzroku. Incident preiskuje tudi upravljavec vzpenjače, družba Carris, ki je v izjavi v sredo zagotovila, da so dosledno spoštovali vse protokole vzdrževanja.

Vodja podjetja Pedro Bogas je na prizorišču nesreče dejal, da vzdrževalna dela na vzpenjači že 14 let opravlja zunanji izvajalec. Foto: Reuters

V državi je danes dan žalovanja za žrtvami, ki ga je v sredo razglasila vlada. Župan Lizbone Carlos Moedas je dogodek označil za tragedijo, kakršni njihovo mesto še ni bilo priča. Predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa je izrazil sožalje in solidarnost z družinami, ki jih je prizadela ta tragedija. Sožalje je izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Vzpenjače so v Lizboni priljubljen način potovanja po strmih ulicah mesta. Vzpenjača Gloria je ena najbolj znanih turističnih znamenitosti v prestolnici, ki je začela delovati leta 1885. Tri desetletja kasneje so jo priklopili na elektriko, piše francoska tiskovna agencija AFP.