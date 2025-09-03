Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

Sreda,
3. 9. 2025,
21.20

Katastrofa sredi Lizbone: umrlo najmanj 15 ljudi, še več je ranjenih #video

V Lizboni je danes iztiril vagon znane tramvajske žičnice Ascensor da Gloria, pri čemer je po navedbah predstavnika reševalcev umrlo najmanj 15 ljudi, še 18 je poškodovanih. Vagon se je po poročanju tujih tiskovnih agencij prevrnil in nato treščil ob pročelje bližnje stavbe. Vzrok za nesrečo za zdaj ni znan.

Vse žrtve so reševalne ekipe potegnile izpod razbitin, je po poročanju francoske tiskovna agencija AFP zvečer povedal predstavnik reševalnih služb Tiago Augusto. Dodal je, da so med žrtvami tudi tujci, druge podrobnosti pa zaenkrat niso znane.

Vlada je za četrtek razglasila dan žalovanja.

Portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa je predtem v izjavi povedal, da je v nesreči tramvajske žičnice v portugalski prestolnici umrlo več ljudi, vendar ni navedel podrobnosti.

Po poročanju portugalskih in drugih tujih medijev je vagon znane tramvajske žičnice Ascensor da Gloria iztiril, se nato prevrnil in treščil ob pročelje bližnje stavbe, pri čemer se je skoraj popolnoma razbil.

Žičnica Ascensor da Gloria, ki je priljubljena tako med turisti kot prebivalci Lizbone, povezuje dve izmed najbolj obljudenih sosesk v mestu.

