Odkrili vzrok za nesrečo vzpenjače v Lizboni

Poročilo o smrtonosni nesreči vzpenjače v Lizboni navaja, da se je pretrgal kabel, ki je povezoval oba vagona vzpenjače. Kljub temu, da se je aktivirala zavora, je vagon v zelo kratkem času toliko pospešil, da to ni pomagalo, poroča Sky News.

Vagon ikonične mestne vzpenjače Gloria je po ugotovitvah poročila prevozil največ šest metrov, ko je "nenadoma izgubili uravnoteževalno silo kabla", ki ga povezuje z drugim vagonom, ki vozi v nasprotno smer.

Ob tem sta se takoj "aktivirali pnevmatska zavora in ročno zavora", je sporočil portugalski Urad za preprečevanje in preiskovanje letalskih in železniških nesreč.

Vendar ukrepi "niso imeli nobenega učinka na zmanjšanje hitrosti vozila", saj je vogon pospešil in trčil s približno 60 kilometri na uro, nesreča pa se je zgodila v manj kot 50 sekundah.

Ob tem so se pojavljali pomisleki o vzdrževanju vozila, vendar je v poročilu navedeno, da so bila na podlagi dosedanjih dokazov vozila redno vzdrževana.

Vizualni pregled je bil opravljen zjutraj na dan nesreče, vendar do območja, kjer se je kabel pretrgal, preiskovalci niso mogli priti brez demontaže vozila.

V nesreči je umrlo 16 ljudi, najmanj 18 je bilo poškodovanih, med njimi več huje.

Vzpenjača Gloria je državni spomenik iz leta 1914 in je zelo priljubljena med turisti, ki obiščejo portugalsko prestolnico.