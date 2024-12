Afera v Nemčiji: Rusom so pretihotapili več kot sto BMW-jev

Od začetka leta 2022, ko se je začela invazija Rusije v Ukrajini, je mednarodna skupnost proti Rusom uvedla številne sankcije. Med te je sodila tudi prepoved prodaje in izvoz novih avtomobilov v to državo. Nekoč eden najbolj potencialnih trgov za evropske proizvajalce je čez noč izginil. Toda pojavil se je siv trg, kjer so posamezniki poskušali v Rusijo vseeno pripeljati nova vozila. Med te je sodila tudi skupina zaposlenih pri BMW iz Hannovra, ki je na nedovoljen način in mimo uradnih prodajnih kanalov do Rusov pretihotapila več kot so avtomobilov.

Pri BMW so naposled zaznali to dejavnost in preprečili “nepravilnosti pri izvozu avtomobilov”. Vpletene v nečedne posle so že odpustili, so sporočili iz vodstva družbe, ko je po poročanju nemške različice Business Insider ta afera prišla v javnost. V Münchnu so pri BMW zatrdili, da so sprejeli dodatne ukrepe, da tako prodajo v prihodnje preprečijo oziroma zaznajo še prej.