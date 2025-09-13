Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Znano je, kdo je novi lastnik Spara

Spar Švica | Švicarski Spar je bil od leta 2016 v rokah južnoafriškega Spara. | Foto Guliverimage

Švicarski Spar je bil od leta 2016 v rokah južnoafriškega Spara.

Foto: Guliverimage

Nova švicarska investicijska skupina je prevzela podružnico Spara v Švici za skoraj 47 milijonov švicarskih frankov (50,2 milijona evrov). Tako se je švicarski Spar, ki ima v Švici več kot 360 lokacij, po več kot devetih letih južnoafriškega lastništva vrnil v švicarske roke.

Podjetje Spar Switzerland je prevzela posebej ustanovljena investicijska skupina Tannenwaldholding. Blagovne znamke, lokacije in delovna mesta bodo ohranjeni.

Novi predsednik uprave je Peter Weber

Prodajna cena je 46,5 milijona švicarskih frankov (49,7 milijona evrov), je sporočila nekdanja južnoafriška matična družba. Družba bi lahko konec leta 2027 prejela dodatnih 30 milijonov švicarskih frankov (32,1 milijona evrov), če bo Spar Switzerland v letih 2026 in 2027 ustvaril zadosten dobiček.

Karin Keller-Sutter
Novice Usodni telefonski klic: je to konec izjemno uspešne države?

Novi predsednik upravnega odbora in solastnik je strokovnjak za kapitalski trg in predavatelj na Univerzi v Baslu Peter Weber, kot je Spar Switzerland zapisal v ločenem sporočilu za javnost.

Južnoafričani niso bili zadovoljni s poslovanjem

"Spar vidimo kot pomembnega ponudnika osnovnih storitev v Švici ter kot podjetje z bogato tradicijo in skoraj 300-letno zgodovino," je Weber povedal za švicarsko tiskovno agencijo AWP.

Donald Trump
Novice Zlati udarec za Donalda Trumpa? To je za zdaj znano.

Spar Switzerland je leta 2016 prevzela južnoafriška skupina Spar, ki je bila potem nezadovoljna z njegovim razvojem v Švici. Prodaja se je zmanjšala in lani znašala nekaj manj kot 750 milijonov švicarskih frankov (802 milijona evrov). Podjetju je uspelo rasti le med pandemijo, piše švicarski medij Watson.

Spar Švica
Novice Naprodaj več kot 360 Sparovih trgovin
Kokakola v Švici
Novice Vojna proti kokakoli: umik sladke pijače s trgovskih polic
Donald Trump in Jean-Frederic Dufour
Novice Vsi se sprašujejo, kdo je moški ob Trumpu. To je znano.
Donald Trump
Novice Švicarji trdijo: To je v resnici Trumpov cilj
Liechtenstein
Novice Je to država, na kateri se bo zlomilo Trumpovo kladivo?
Victorinox žepni noži
Novice Velike težave za kultno podjetje
Zlato
Novice V Švico prihaja skrivnostno zlato. Nihče ne ve, od kod.
Švica trgovina Spar Švica Spar
