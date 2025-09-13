Znano je, kdo je novi lastnik Spara

Nova švicarska investicijska skupina je prevzela podružnico Spara v Švici za skoraj 47 milijonov švicarskih frankov (50,2 milijona evrov). Tako se je švicarski Spar, ki ima v Švici več kot 360 lokacij, po več kot devetih letih južnoafriškega lastništva vrnil v švicarske roke.

Podjetje Spar Switzerland je prevzela posebej ustanovljena investicijska skupina Tannenwaldholding. Blagovne znamke, lokacije in delovna mesta bodo ohranjeni.

Novi predsednik uprave je Peter Weber

Prodajna cena je 46,5 milijona švicarskih frankov (49,7 milijona evrov), je sporočila nekdanja južnoafriška matična družba. Družba bi lahko konec leta 2027 prejela dodatnih 30 milijonov švicarskih frankov (32,1 milijona evrov), če bo Spar Switzerland v letih 2026 in 2027 ustvaril zadosten dobiček.

Novi predsednik upravnega odbora in solastnik je strokovnjak za kapitalski trg in predavatelj na Univerzi v Baslu Peter Weber, kot je Spar Switzerland zapisal v ločenem sporočilu za javnost.

Južnoafričani niso bili zadovoljni s poslovanjem

"Spar vidimo kot pomembnega ponudnika osnovnih storitev v Švici ter kot podjetje z bogato tradicijo in skoraj 300-letno zgodovino," je Weber povedal za švicarsko tiskovno agencijo AWP.

Spar Switzerland je leta 2016 prevzela južnoafriška skupina Spar, ki je bila potem nezadovoljna z njegovim razvojem v Švici. Prodaja se je zmanjšala in lani znašala nekaj manj kot 750 milijonov švicarskih frankov (802 milijona evrov). Podjetju je uspelo rasti le med pandemijo, piše švicarski medij Watson.