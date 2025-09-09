Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
9. 9. 2025,
14.01

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
Trumpova carinska vojna carine Švica ROLEX Jean-Frederic Dufour Donald Trump

Torek, 9. 9. 2025, 14.01

1 ura, 17 minut

Vsi se sprašujejo, kdo je moški ob Trumpu. To je znano.

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Donald Trump in Jean-Frederic Dufour | Donald Trump in švicarska zvezna predsednica Karin Keller-Sutter v telefonskem pogovoru 31. julija letos nista našla skupnega jezika. Bo šefu švicarskega Rolexa Jean-Fredericu Dufourju uspelo z osebnim stikom s Trumpom izpogajati boljši carinski sporazum z ZDA? | Foto Reuters

Donald Trump in švicarska zvezna predsednica Karin Keller-Sutter v telefonskem pogovoru 31. julija letos nista našla skupnega jezika. Bo šefu švicarskega Rolexa Jean-Fredericu Dufourju uspelo z osebnim stikom s Trumpom izpogajati boljši carinski sporazum z ZDA?

Foto: Reuters

Donald Trump zadnje čase ni v dobrih odnosih s Švico, ki ji je avgusta naložil kar 39-odstotne carine. Zato je bilo manjše presenečenje, ko je bil v nedeljo na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v častni loži skupaj z direktorjem slovitega švicarskega izdelovalca luksuznih ur Rolex Jean-Fredericom Dufourjem. Ta je Trumpa tudi povabil na odprto prvenstvo.

Medtem ko švicarski podpredsednik in obenem gospodarski minister Guy Parmelin, ki se je v Washingtonu pred dnevi pogajal za bolj ugodne ameriške carine, ni prišel do Donalda Trumpa, ampak samo do njegovih sodelavcev, je bil direktor švicarskega Rolexa Jean-Frederic Dufour več ur skupaj s Trumpom.

Tudi Rolex je na udaru Trumpovega carinskega kladiva

Srečanje med Trumpom in Dufourjem je še toliko bolj eksplozivno, ker je šef Rolexa ena od žrtev Trumpove samovoljne carinske politike, piše švicarski medij Watson. Tudi njegove v ZDA izvožene ure so od 8. avgusta podvržene 39-odstotnim carinam. Podražitve ur so tako neizogibne.

Karin Keller-Sutter
Novice Usodni telefonski klic: je to konec izjemno uspešne države?

Lani je Rolex s prodaja ur po vsem svetu po ocenah zaslužil okoli 10,5 milijarde švicarskih frankov (11,3 milijarde evrov). To je daleč pred njegovim najbližjem zasledovalcem, francoskim izdelovalcem luksuznih ur Cartier. Ta je s prodajo ur lani zaslužil tri milijarde frankov (3,22 milijarde evrov).

Skoraj zanesljivo sta se Trump in Dufour pogovarjala tudi o carinah

Sklepamo lahko, da sta se Trump in Dufour na svojem srečanju pogovarjala tudi o carinah za švicarske ure. Bela hiša ni želela komentirati, zakaj je predsednik sprejel Dufourjevo povabilo na turnir. Trumpa v preteklosti takšna morebitna navzkrižja interesov niso skrbela. Tako podjetja v lasti naftno bogate Saudove Arabije sponzorirajo njegove turnirje za golf.

Švicarske ure so eden od najpomembnejših švicarskih izvoznih izdelkov. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Švicarske ure so eden od najpomembnejših švicarskih izvoznih izdelkov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Trump je prispel s spremstvom, v katerem so bili finančni minister Scott Bessent, vodja kabineta Susi Wiles, posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff ter Trumpov zet Jared Kushner s hčerka Arabello. Prve dame Melanie Trump ni bilo na turnirju.

Donald Trump
Novice Švicarji trdijo: To je v resnici Trumpov cilj
Liechtenstein
Novice Je to država, na kateri se bo zlomilo Trumpovo kladivo?
Victorinox žepni noži
Novice Velike težave za kultno podjetje
Donald Trump
Novice Zlati udarec za Donalda Trumpa? To je za zdaj znano.
Donald Trump
Novice Trump neizprosno Švicarjem: Koliko denarja imate zame?
Donald Trump
Novice Ni usmiljenja: Trumpovo kladivo neizprosno udarja po državi, o kateri sanjarijo Slovenci
Kokakola v Švici
Novice Vojna proti kokakoli: umik sladke pijače s trgovskih polic
bazen v Švici
Novice Švicarski bazen prepovedal kopanje tujcem
Švica - grad Tarasp
Novice Trumpovo udrihanje po državi, ki jo imajo Slovenci za zgled
Trumpova carinska vojna carine Švica ROLEX Jean-Frederic Dufour Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.