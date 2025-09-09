Vsi se sprašujejo, kdo je moški ob Trumpu. To je znano.

Donald Trump zadnje čase ni v dobrih odnosih s Švico, ki ji je avgusta naložil kar 39-odstotne carine. Zato je bilo manjše presenečenje, ko je bil v nedeljo na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v častni loži skupaj z direktorjem slovitega švicarskega izdelovalca luksuznih ur Rolex Jean-Fredericom Dufourjem. Ta je Trumpa tudi povabil na odprto prvenstvo.

Medtem ko švicarski podpredsednik in obenem gospodarski minister Guy Parmelin, ki se je v Washingtonu pred dnevi pogajal za bolj ugodne ameriške carine, ni prišel do Donalda Trumpa, ampak samo do njegovih sodelavcev, je bil direktor švicarskega Rolexa Jean-Frederic Dufour več ur skupaj s Trumpom.

Tudi Rolex je na udaru Trumpovega carinskega kladiva

Srečanje med Trumpom in Dufourjem je še toliko bolj eksplozivno, ker je šef Rolexa ena od žrtev Trumpove samovoljne carinske politike, piše švicarski medij Watson. Tudi njegove v ZDA izvožene ure so od 8. avgusta podvržene 39-odstotnim carinam. Podražitve ur so tako neizogibne.

Lani je Rolex s prodaja ur po vsem svetu po ocenah zaslužil okoli 10,5 milijarde švicarskih frankov (11,3 milijarde evrov). To je daleč pred njegovim najbližjem zasledovalcem, francoskim izdelovalcem luksuznih ur Cartier. Ta je s prodajo ur lani zaslužil tri milijarde frankov (3,22 milijarde evrov).

Skoraj zanesljivo sta se Trump in Dufour pogovarjala tudi o carinah

Sklepamo lahko, da sta se Trump in Dufour na svojem srečanju pogovarjala tudi o carinah za švicarske ure. Bela hiša ni želela komentirati, zakaj je predsednik sprejel Dufourjevo povabilo na turnir. Trumpa v preteklosti takšna morebitna navzkrižja interesov niso skrbela. Tako podjetja v lasti naftno bogate Saudove Arabije sponzorirajo njegove turnirje za golf.

Švicarske ure so eden od najpomembnejših švicarskih izvoznih izdelkov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Trump je prispel s spremstvom, v katerem so bili finančni minister Scott Bessent, vodja kabineta Susi Wiles, posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff ter Trumpov zet Jared Kushner s hčerka Arabello. Prve dame Melanie Trump ni bilo na turnirju.