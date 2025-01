Najsodobnejši zobni vsadki: vse več Slovencev po nove zobe v Zagreb

Izguba zob je težava, ki presega zgolj estetski vidik. Že izguba enega samega zoba lahko pomembno vpliva na ustno zdravje in kakovost življenja. Pri ljudeh, ki so izgubili vse zobe, pa so že najbolj običajne vsakodnevne aktivnosti, kot sta prehranjevanje in govorjenje, otežene, obenem pa spremembe na obrazu, ki jih prinaša izguba zob, pogosto negativno vplivajo na videz in samozavest. A dobra novica je, da je to težavo zdaj mogoče učinkovito rešiti – z metodo All-on-4. Številni Slovenci se rešitev za brezzobost odločijo iskati pri vodilnem in priznanem hrvaškem implantologu dr. Trampušu.

Sodobna zobozdravstvena tehnologija ponuja celovite rešitve za ljudi brez zob. Metode, kot sta All-on-4 in Zygoma All-on-4, so posebej zasnovane za hitro in trajno obnovo nasmeha. Te metode ne samo da povrnejo estetski videz, ampak tudi funkcionalnost – pacienti znova uživajo v hrani, jasno govorijo in pridobijo samozavest. Metodi pacientom omogočata, da se ponovno počutijo kot lastniki svojih naravnih zob. Izkoristite priložnost za brezplačen prvi pregled v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA , prepustite se strokovnjaku dr. Trampušu, ki se posveča reševanju težav brezzobosti s pomočjo naprednih tehnologij in personaliziranega pristopa.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate – gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Slabosti snemnih protez in iskanje trajnejših rešitev

Snemne proteze, nekoč glavna rešitev za brezzobe paciente, danes vse bolj izgubljajo svojo privlačnost zaradi številnih omejitev, ki vplivajo na udobje, funkcionalnost in tudi samozavest posameznika. Pogosto povzročajo nelagodje v ustih in zahtevajo potrebo po sprotni higieni, ki je nepraktična in zamudna.

Ker snemne proteze ne zagotavljajo stika hrane s celotnim nebom, pacienti ne morejo več uživati v polnem okusu hrane. Z estetskega vidika takšne proteze ne morejo zagotoviti naravnega videza zob, poleg tega je pri pacientih pogosto prisoten strah, da bo le-ta zdrsnila ali izpadla ob govoru, hranjenju ali smejanju.

"Vse te omejitve so razlog, da vse več ljudi išče trajnejše, udobnejše in estetsko bolj privlačne alternative," razloži dr. Trampuš.

Implantološki center odličnosti , klinika Ortoimplant DENTAL SPA iz Zagreba, se posveča reševanju problematike brezzobosti – predvsem pri pacientih z manjšim ali večjim pomanjkanjem čeljustne kosti. Klinika je razvila Dental SPA protokol – edinstveno vrsto zobozdravstvenega protokola, ki združuje brezplačen prvi pregled in diagnostiko z rentgensko napravo CBCT, najnaprednejše zobozdravstvene in SPA-tretmaje ter možnost, da zobozdravstveni poseg preprosto prespite.

Nič več kompromisov, ko gre za zdravje ustne votline

Metoda All-on-4 je revolucionaren pristop v zobni implantologiji, ki omogoča hitro in učinkovito rešitev za brezzobe paciente. V brezzobo čeljust se vstavijo štirje zobni vsadki, ki podpirajo fiksno protezo. Metoda je primerna za vse, ki želijo trajno in estetsko dovršeno rešitev brez potrebe po dolgotrajnih postopkih, kot je nadomeščanje kosti.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Po operaciji pacient takoj dobi prototip zobne proteze, ki služi kot začasna rešitev do izdelave trajne protetične konstrukcije, običajno v nekaj mesecih. Ta hitro dostopna rešitev, ki je pacientu na voljo na dan operacije, poleg estetike bistveno izboljša pacientovo funkcionalnost, kar vodi do vidnega izboljšanja kakovosti življenja in povečane samozavesti.

Fiksne zobne proteze, nameščene po metodi All-on-4, zagotavljajo kakovost življenja, ki je popolnoma primerljiva tistim, ki jo uživajo ljudje z naravnimi zobmi.

Prednosti metode All-on-4

Ena glavnih prednosti metode All-on-4 je hitrost postopka. Celoten postopek vstavitve vsadkov in namestitve fiksne proteze traja le nekaj ur, kar pacientom omogoča, da se hitro vrnejo k svojim vsakodnevnim aktivnostim. Postopek ne zahteva dolgotrajnega nadomeščanja kosti, saj je minimalna količina obstoječe kosti dovolj za uspešno izvedbo.

Okrevanje po vstavitvi je hitro, protibolečinska zdravila je treba jemati od dva do tri dni. Pacienti se tako lahko vrnejo na delo od dva do tri dni po operaciji in nadaljujejo običajne telesne dejavnosti.

Pacienti imajo spet občutek, kot da imajo svoje naravne zobe. Hrano, pri kateri ni več nobenih omejitev, lahko polno okušajo, poleg tega je fiksna proteza stabilna in se ne more zgoditi, da bi izpadla.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA so do sedaj uspešno izvedli več kot 2000 takšnih posegov, kar pacientom zagotavlja popolno varnost in zanesljivost.

Dr. Trampuš ima rešitev tudi za paciente s popolno izgubo čeljustne kosti: "Kjer standardna metoda All-on-4 ni izvedljiva, je na voljo metoda Zygoma All-on-4. Ta vključuje vstavitev daljših, zigomatičnih vsadkov, ki se sidrajo v ličnico (zigomatično kost) in tako omogočajo stabilno podporo fiksni protezi tudi pri pomanjkanju čeljustne kosti."

Metoda Zygoma All-on-4 je znanstveno potrjena in ima 100-odstotno stopnjo uspešnosti, ko gre za reševanje brezzobosti v primerih, ko je prišlo do popolne izgube kosti zgornje čeljusti. Metodo je razvil Per Ingvar Brånemark, švedski profesor in znanstvenik, ki je velik del svojega znanstvenega dela posvetil metodi osteointegracije – zaraščenosti vsadkov s kostjo.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Obe metodi uspešno izvajajo v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA

Na kliniki Ortoimplant DENTAL SPA, ki jo vodi priznani dr. Zdenko Trampuš, dr. med. dent., se zavezujejo k zagotavljanju najhitrejših in najučinkovitejših rešitev za povrnitev vašega nasmeha. Kot pojasni strokovnjak, je izkušnja povsem udobna: "S kombinacijo najnaprednejših implantoloških tehnik in edinstvenih Dental SPA-tretmajev poskrbimo za hitrejše okrevanje in boljše celjenje tkiv."

prvi brezplačni diagnostični pregled, kjer boste prejeli podrobno analizo vašega stanja in personaliziran načrt zdravljenja.



Vaša pot do popolnega nasmeha se lahko začne že danes! Želite izvedeti, kako vam ekipa strokovnjakov pod vodstvom dr. Trampuša lahko pomaga? Prijavite se na, kjer boste prejeli podrobno analizo vašega stanja in personaliziran načrt zdravljenja.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

"Obnova izgubljenih zob ni zgolj kozmetični postopek. Gre za povrnitev zdravja ustne votline, funkcionalnosti in samozavesti. Vsak pacient je edinstven, zato je ključnega pomena, da s pacientom skupaj načrtujemo zdravljenje, ki temelji na podrobni oceni stanja zob, dlesni in čeljustne kosti," razloži priznani implantolog.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Kakšne so izkušnje pacientov?

Metodi All-on-4 in Zygoma All-on-4 predstavljata vrhunski dosežek sodobne zobne implantologije, ki pacientom omogočata hitro, učinkovito in trajno rešitev za brezzobost. S fiksno protezo, ki je estetsko in funkcionalno popolna, se pacientom povrne samozavest in kakovost življenja. Če razmišljate o tovrstnem posegu, je priporočljivo, da se posvetujete s certificiranim zobozdravnikom, kot je dr. Trampuš iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA, kjer vam svetujejo in izvedejo postopek na najvišji ravni.

Pacienti, ki so se odločili za metodo All-on-4 ali Zygoma All-on-4, poročajo o izjemno pozitivnih izkušnjah. Poudarjajo, da so po dolgem času ponovno pridobili samozavest in užitek ob prehranjevanju.