V Tržiču spopad treh psov, v Kropi pes napadel mimoidočega

Kranjski policisti so obravnavali več dogodkov, povezanih s spopadi in napadi psov. V Kropi je pes napadel človeka in ga ugriznil v nogo, lastniku so policisti izrekli globo. Medtem je na Jesenicah pes za hlačnico ugriznil voznika skiroja, ta je padel in se lažje poškodoval. Policisti lastnika psa še iščejo, zato mu globe niso mogli izdati.