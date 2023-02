Premier Robert Golob in Tina Gaber skupaj na državni proslavi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Cankarjevem domu so na državni proslavi pred kulturnim praznikom podelili najvišja priznanja v umetnosti. Prešernovim nagrajencem sta zaploskala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, ki se je v javnosti tudi uradno prvič pojavil z novo spremljevalko Tino Gaber. Ugibanja o tem, da sta Golob in Gabrova par, v javnosti sicer krožijo že dlje časa.