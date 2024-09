V Žalcu je Ložnica poplavljala hiše. Padavine se k sreči umirjajo.

Padavine se bodo danes čez dan vendarle nekoliko umirile, a so, potem ko so v četrtek čez dan največ težav povzročile na Obali, zvečer za nevšečnosti poskrbele predvsem na Celjskem. Na območju Žalca so imeli gasilci precej dela, poplavljenih je več objektov.

Kot so davi sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je meteorna voda poplavljala prostore stanovanjskih in drugih objektov, ceste, parkirišča ter podhode. Povišani vodotoki so ogrožali objekte in ponekod poškodovali mostove. Močan veter je podiral drevesa in električne drogove ter razkrival ostrešja objektov. Zaradi razmočenega terena so se sprožili številni zemeljski plazovi, udori ter zdrsi zemlje in kamnin.

Potok Ložnica v žalski občini prestopil bregove in poplavil hiše

Žalsko občino je četrtkovo močno deževje precej prizadelo. Potok Ložnica je prestopil bregove in poplavil več objektov. Najhuje je bilo v krajevni skupnosti Drešinja vas, kjer je zalilo osem hiš. Kot je povedal poveljnik PGD Drešinja vas Franc Zavašnik, se je potok razlil pri mostu v vasi, ker je bil protipoplavni nasip prenizek.

Gasilci so s protipoplavnimi vrečami preprečili nadaljnje razlitje narasle vode po vasi. Poleg tega so s folijo zavarovali vhode v ogrožene stanovanjske hiše in preprečili nadaljnji vdor vode.

Žalski župan Janko Kos je danes povedal, da sta narasla tudi manjša potoka Peklenščica in Trnava, ki pa sta medtem že začela upadati. "Ne vemo, kaj bo v naslednjem deževju, ker se protipoplavni ukrepi na območju Savinje in Ložnice po avgustovski ujmi še niso začeli izvajati," je opozoril.

Ogrožene tudi Braslovče

Tudi Občino Braslovče je v četrtek zvečer zajelo močno deževje. Gasilci so zaradi vdora meteornih voda tam posredovali na treh lokacijah.

Kot je zapisano na spletnih straneh Občine Laško, so četrtkovo neurje prestali s 26 intervencijami. Člani prostovoljskega gasilskega društva (PGD) Gasilske zveze Laško in del štaba tamkajšnje civilne zaščite so odstranjevali podrta drevesa, čistili propuste in črpali vodo iz kleti. Zaliti so bili trije podvozi, veter pa je razkril eno streho.

Iz Poklicne gasilske enote Celje so sporočili, da je v Celju zaprta cesta na sotočju Savinje in Voglajne na Skalni kleti, pa tudi podvoz Kersnikova in Zagrad, Tremerje, Otemna, Gorica pri Šmartnem, Slatina v Rožni dolini in Kočevarjeva.

Iz žalskega komunalnega podjetja so uporabnike pitne vode v naseljih Tabor, Pondor, Kapla, Gomilsko, Poljče, Trnava, Šmatevž, Kaplja vas, Dolenja vas, Orla vas, Latkova vas, Prebold, Ojstriška vas, Grajska vas, Sv. Lovrenc, Tešova in Jeronim obvestili, da je zaradi obilnega deževja prišlo do zakalitve vodnih virov, zato je vodo treba do preklica prekuhavati.

Prekuhavanje vode!



Iz žalskega komunalnega podjetja so uporabnike pitne vode v naseljih Tabor, Pondor, Kapla, Gomilsko, Poljče, Trnava, Šmatevž, Kaplja vas, Dolenja vas, Orla vas, Latkova vas, Prebold, Ojstriška vas, Grajska vas, Sv. Lovrenc, Tešova in Jeronim obvestili, da so zaradi obilnega deževja zakaljeni vodni viri, zato je treba vodo do preklica prekuhavati.

Več kot 450 intervencij, od tega polovica na območju Kopra

Po zadnjih podatkih do 6. ure so po državi skupaj zabeležili 454 dogodkov, od tega skoraj polovico (223) na območju regijskega centra Koper, 97 na območju regijskega centra Celje. V 47 primerih so morali posredovati na ljubljanskem območju, 24-krat na mariborskem.

Po zadnjih podatkih centra za obveščanje so zabeležili 454 dogodkov, in sicer na območju regijskih centrov Koper (223), Celje (97), Ljubljana (47), Maribor (24), Postojna (14), Trbovlje (12), Novo mesto (9), Nova Gorica (8), Slovenj Gradec (7), Kranj (5), Murska Sobota (4), Brežice (3) in Ptuj (1).

Pri tem je po podatkih uprave za zaščito in reševanje posredovalo 159 gasilskih enot. Gasilci so med drugim prečrpavali meteorno vodo iz poplavljenih objektov in njihove okolice, več objektov pa so preventivno zaščitili s protipoplavnimi vrečami. Odstranjevali so podrta drevesa, prekrivali poškodovana ostrešja in s folijo prekrivali plazovite predele. Skupaj z delavci komunalnih podjetij so čistili prepuste, odtoke, nanose zemlje in kamenja.

Nad nami muhasti ciklon

Kot je za Radio Slovenija zjutraj povedal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh, bodo padavine počasi ponehale, najpozneje na Štajerskem, še naprej pa bo vreme oblačno in vetrovno. A burja na Primorskem bo precej hitro oslabela in popoldne ponehala, je dejal.

Ponoči je sicer ponekod zapadlo kar nekaj padavin, na Notranjskem in Kočevskem krajevno tudi 30 milimetrov, a je bila intenzivnost padavin vseeno manjša kot v četrtek čez dan. Nad nami se zdaj zadržuje precej muhast ciklon, ki se bo gibal zelo nepredvidljivo, pomikal se bo malo sem, malo tja, zato napovedi po besedah Velkavrha ne bodo povsem natančne.

"Vemo, da padavin ne bo dosti in ne bodo dolgotrajne. Težišče padavin bo ves čas v severni in vzhodni Sloveniji," je še dodal Velkavrh, ki napoveduje, da večjih temperaturnih porastov vsaj do konca tedna ne bo. Nekoliko toplejši bi lahko bil ponedeljek, ko bi se lahko v notranjosti države segrelo do 20 stopinj.