Polarni zrak drvi proti Sloveniji. Lahko kakšno snežinko zanese celo v dolino? #animacija

Še pred dobrim tednom smo namerili rekordno visoke poletne temperature. A namesto sončenja in kopanja na plaži boste ta teden morda naredili prvega snežaka. Pred nami je drugi večji padavinski dogodek v tem tednu. Po dveh dneh premora v četrtek ponovno pričakujemo večje količine padavin. Občutno se bo ohladilo, v gorah bo snežilo. Animacija prikazuje, kako se bo polarni zrak (modra in vijolična barva) pomikal proti jugu ter v petek zajel tudi Slovenijo. Kako nizko se bo spustila meja sneženja in kako debela bo snežna odeja?