V Evropski komisiji so zavrnili navedbe glavnega izvršnega direktorja ameriške družbe Meta Marka Zuckerberga, da EU sprejema zakonodajo, s katero cenzurira objave na družbenih omrežjih. Oglasili so se tudi novinarji in obsodili njegovo odločitev, da bo Meta odpravila preverjanje dejstev na družbenih omrežjih v ZDA. Sprememb za zdaj v EU ne bodo uvajali.

"Evropa ima vse več zakonov, ki institucionalizirajo cenzuro," je v torkovem videu, objavljenem na družbenem omrežju Instagram, med drugim povedal Zuckerberg. Napovedal je, da si bodo na Meti, ki ima med drugim v lasti omrežji Facebook in Instagram, skupaj z novim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom prizadevali, da vlade po svetu ne bi več v tolikšni meri cenzurirale vsebin na družbenih omrežjih.

Po njegovih besedah bo Meta v ZDA na tem področju sledila omrežju X, kjer lahko uporabniki sami s t. i. skupnostnimi zabeležkami (v izvirniku community notes) pod objavami tem dodajo kontekst ali izpostavijo, da so lažne.

Evropska komisija: Ne izvajamo cenzure

"Absolutno zavračamo kakršnekoli trditve, da bi izvajali cenzuro," je v odzivu na Zuckerbergove izjave glede cenzure v EU poudarila tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho.

Njen kolega, pristojen za digitalno politiko, Thomas Regnier je ob tem pojasnil, da evropski akt o digitalnih storitvah (DSA) od spletnih platform ne zahteva umikanja zakonitih vsebin. Umakniti morajo zgolj nezakonito vsebino, je poudaril.

Zuckerbergove odločitve, da na družbenih omrežjih v ZDA ne bodo več preverjali dejstev, medtem na Komisiji niso želeli komentirati. So pa poudarili, da bi morala ameriška družba pred tovrstno spremembo moderiranja vsebine na družbenih omrežjih v EU v skladu z DSA pripraviti oceno tveganja in jo posredovati Bruslju. Tega sicer Meta v EU zaenkrat ne načrtuje. Tako na Komisiji pričakujejo, da bo vsebina, dostopna uporabnikom Facebooka in Instagrama v Uniji, še naprej šla skozi program preverjanja dejstev.

Novinarji razočarani

Odločitev Zuckerberga, da odpravi preverjanje dejstev na družbenih omrežjih Mete, so ostro obsodili v novinarskih vrstah.

Mednarodna mreža za preverjanje dejstev (IFCN) in Evropska mreža za standarde preverjanja dejstev (EFCSN), katerih del je tudi portal Oštro, sta v torek izrazili razočaranje nad napovedjo Zuckerberga, da bodo v ZDA ukinili program preverjanja dejstev.

Vodja EFCSN Clara Jimenez Cruz je odločitev označila kot politično motivirano, saj so jo pri Meti sprejeli pred vrnitvijo Donalda Trumpa v Belo hišo. Obsodila je Zuckerbergovo izjavo, v kateri je njihovo delo povezal z domnevno cenzuro, saj da so bili preveč politično pristranski.

Direktorica IFCN Angie Drobnic Holan je opozorila, da bo ta ukrep prizadel uporabnike družbenih omrežij, "ki si želijo natančnih, zanesljivih informacij, na podlagi katerih sprejemajo odločitve v vsakdanjem življenju", navaja Oštro.

Tisti, ki sodelujejo z Meto, se držijo kodeksa, ki od njih zahteva nestrankarsko in transparentno delovanje, je menila. "Zelo nesrečno je, da je Facebook odločitev sprejel ravno v času, ko nova ameriška administracija in njeni podporniki izvajajo ekstremne politične pritiske," je ocenila.

Portal Oštro: Ne pristajamo na poskus diskreditacije

Obsodbam se je pridružil tudi slovenski portal Oštro, ki od leta 2022 sodeluje v omenjenem programu preverjanja dejstev. Urednica Razkrinkavanja na Oštru Žana Erznožnik je opozorila, da so lažne in nepreverjene informacije ena največjih groženj, ki spodkopavajo politične postopke, zato da ne pristajajo na "poskus diskreditacije, češ da smo pristranski in da smo pri preverjanju dejstev delali veliko napak". Oštro kot partnerska organizacija o kakršnihkoli napakah ni bil nikoli obveščen, so v torek pri portalu zapisali v izjavi za javnost.

"Nismo brisali vsebin, nismo imeli podatkov o delovanju Facebookovih algoritmov in tudi nismo sodelovali pri uravnavanju avtomatskega zaznavanja potencialno problematičnih vsebin," pojasnjuje urednica Razkrinkavanja. Obenem Meta zunanjim partnerskim organizacijam nikoli ni dovoljevala ocenjevanja političnega govora, torej vsebin, ki jih razširjajo politiki in politične stranke, je še pojasnila.

Oštro in druge povezane organizacije, med katerimi so tudi velike mednarodne medijske hiše, za preverjanje dejstev svojo nepristranskost redno dokazujejo ob preverjanju kakovosti, ki ga izvaja IFCN, še pojasnjujejo pri Oštru.

Izrazom zaskrbljenosti se je v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP pridružila tudi filipinska novinarka in Nobelova nagrajenka za mir Maria Ressa. Kot medijska delavka z dolgoletnimi izkušnjami boja proti dezinformacijam je Zuckerbergu očitala, da ga motivira dobiček, saj da ne gre za – kot je on izpostavil – vprašanje svobode govora, pač pa varnosti.