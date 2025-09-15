Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Volkswagen leta 2026 z naprednejšo platformo MEB+

Poslavlja se ime ID.4, Volkswagen že prihodnje leto kot ID.tiguan?

Volkswagen ID4 Vršič | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen bo prihodnje leto močno prenovil model ID.4 in uvedel naprednejšo platformo MEB+, neuradno pa bi ta električni športni terenec lahko dobil tudi novo ime – ID.tiguan.

Za Volkswagen je športni terenec ID.4 najbolje prodajani električni avtomobil, ki v razredu električnih vozil v Evropi v povprečju zaseda drugo mesto takoj za teslo model Y. Pri Volkswagnu bodo prihodnje leto za ID.4 pripravili veliko tehnično prenovo.

Volkswagen je letos v prvem polletju v Evropi prodal 84.900 vozil ID.4 in ID.5 (v manjšini). To je bila skoraj polovica vseh prodanih Volkswagnovih osebnih električnih vozil v tem obdobju (192.600).

Bo aktualni tiguan oblikovno vplival na novi ID.4? | Foto: Gregor Pavšič Bo aktualni tiguan oblikovno vplival na novi ID.4? Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen ID4 Vršič | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Volkswagen bo imel baterije LFP

To bo platforma MEB+, ki prinaša nove baterijske celice, prehod na robustnejši in cenejši tip baterij LFP (za zdaj predvsem v domeni kitajskih znamk in Tesle) in splošni boljši izkoristek pogona. Ali bodo tip LFP namenili le manjši kapaciteti baterije (trenutno je ID.4 na voljo z baterijo 52 ali 77 kWh), še ni znano. Ker imajo te baterije manjšo energijko gostoto kot v Evropi še prevladujoči tip NMC, bodo uporabili učinkovitejši sistem sestave baterije brez zunanjega ohišja (cell-to-pack). 

Vsi tehnični podatki o baterijah na platformi MEB+ za zdaj še niso znani. Nekaj sprememb bo ID.4 dobil tudi pri zunanjosti, kjer bo oblikovno bližje novejšim modelom (tiguan, tayron …), prav tako pa tudi v notranjosti. Pri Volkswagnu so že s konceptom ID.cross na razstavi IAA v Munchnu pokazali, da bodo v notranjost električnih vozil vrnili več stikal tako na sredinski konzoli kot tudi na naslonjalih vrat za upravljanje s stranskimi stekli. 

Namesto ID.4 kmalu ID.tiguan?

Toda ali se bo ID.4 še imenoval tako? Pri Volkswagnu so prav v Munchnu pokazali koncept ID.polo in tako napovedali uporabo imena uveljavljenih modelov ob kratici ID. Thomas Schäfer, predsednik znamke Volkswagen, se je na vprašanje britanskega Autoexpressa, ali lahko ID.4 z napovedano veliko prenovo preimenuje v ID.tiguan, le namuzal. "Tega ne morem potrditi, to je špekulacija," je dejal Schäfer.
 

