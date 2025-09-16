Volkswagen bo proizvodnjo obstoječega golfa preselil v Mehiko, tovarno v Wolfsburgu pa nameravajo preoblikovati za proizvodnjo električnega golfa. Ta naj bi pod imenom ID.golf na ceste pripeljal konec desetletja, prihajal pa bi z naprednejše platforme SSP - podobno kot nedavno s konceptom napovedana škoda octavia. Podobno kot golf bo očitno zamujal tudi električni T-roc.

Zamik proizvodnih naložb bo očitno podaljšal življenjsko dobo obstoječe generacije golfa. Foto: Volkswagen

Investicije v tovarno v Wolfsburgu so se domnevno zaustavile zaradi pomanjkanja razpoložljih sredstev oziroma varčevanja pri sestavi 160-milijardnega proračuna za obdobje 2026-2030. To so namigi, ki so jih nemški mediji dobili od neimenovanih virov v tovarni.

Začetek proizvodnje ID.golfa naj bi se prestavil za okrog devet mesecev. Enako se bo zamaknila tudi selitev proizvodnje klasičnega golfa v Mehiko - do nje naj bi prišlo leta 2027, ID.golf pa bi moral biti na cestah vsaj okrog leta 2029.

Pri Volkswagnu so medtem na razstavi IAA v Munchnu pokazali dva avtomobila, ki pripeljeta na ceste še pred ID.golfom. To bosta ID.polo in avtomobil na osnovi koncepta ID.cross, oba pričakujemo v letih 2026 in 2027.