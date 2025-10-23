Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
23. 10. 2025,
5.55

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

Nemčija najboljši avtomobil gcoty

Četrtek, 23. 10. 2025, 5.55

1 ura, 34 minut

Nemški avtomobil leta

Najboljši avtomobil leta v Nemčiji? Izpadli že vsi nemški. #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Foto: GCOTY

Foto: GCOTY

V Nemčiji so v izboru za avtomobil leta že izpadli vsi avtomobili nemškega porekla.

Volkswagen, Golf GTI
Novice VW ustavlja proizvodnjo golfa: kriza s čipi ohromila nemškega velikana

Znani so zmagovalci po kategorijah v izboru za najboljši avtomobil leta v Nemčiji. Žiranti, avtomobilski novinarji, pa so s tem neposredno iz odločitve o končnem zmagovalcu že izločili vse nemške avtomobile. 

V razredu “budget” z izhodiščno ceno do 25 tisoč evrov je postal zmagovalec dacia bigster, v kompaktnem razredu (do 40 tisoč evrov) škoda elroq, v premijskem segmentu (od 40 do 70 tisoč evrov) hyundai ioniq 9, v luksuznem (nad 70 tisoč evrov) cadillac vistiq in v razredu “performance” lucid air sapphire. Še ta mesec bodo med naštetimi izbrali končnega zmagovalca izbora.

Lani je zmagovalec izbora postal BMW serije 5.

BMW tovarna Landshut
Avtomoto Kriza v Nemčiji, kriza v Sloveniji? Dokler bomo lahko našli take napise … #foto
Nemčija najboljši avtomobil gcoty
