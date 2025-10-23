Četrtek, 23. 10. 2025, 5.55
Nemški avtomobil leta
Najboljši avtomobil leta v Nemčiji? Izpadli že vsi nemški. #foto
V Nemčiji so v izboru za avtomobil leta že izpadli vsi avtomobili nemškega porekla.
Znani so zmagovalci po kategorijah v izboru za najboljši avtomobil leta v Nemčiji. Žiranti, avtomobilski novinarji, pa so s tem neposredno iz odločitve o končnem zmagovalcu že izločili vse nemške avtomobile.
V razredu “budget” z izhodiščno ceno do 25 tisoč evrov je postal zmagovalec dacia bigster, v kompaktnem razredu (do 40 tisoč evrov) škoda elroq, v premijskem segmentu (od 40 do 70 tisoč evrov) hyundai ioniq 9, v luksuznem (nad 70 tisoč evrov) cadillac vistiq in v razredu “performance” lucid air sapphire. Še ta mesec bodo med naštetimi izbrali končnega zmagovalca izbora.
Lani je zmagovalec izbora postal BMW serije 5.