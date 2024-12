Najbolj iskana stanovanja v Ljubljani: to so zadnje proste enote

Nepremičninski trg v Ljubljani se je v zadnjih letih razcvetel. Na več ekskluzivnih lokacijah v bližini centra mesta so zrasli novi stanovanjski kompleksi, ki so na voljo tako za lastno uporabo kot za donosno investicijo. Zanimanja za takšna stanovanja je veliko in prodaja gre za med. Ena od takšnih je stanovanjska soseska Devana Park II na pobočju Golovca, ki obljublja harmonično združitev narave in mestnega udobja. Lokacija je idealna za vse, ki želijo uživati v naravi, saj Golovec ponuja številne možnosti za sprehode, kolesarjenje in druge športne aktivnosti, hkrati pa ohranja vse prednosti urbanega življenja.

Do konca leta se je mogoče z investitorjem dogovoriti za poseben BOŽIČNO-NOVOLETNI POPUST.

Stanovanjska soseska Devana Park II se nahaja tik ob vznožju Golovca, na idilični lokaciji, ki omogoča hiter dostop do mestnega središča in hkrati neposredno bližino zelenih površin. Le 15 minut hoje vas loči od starega mestnega jedra Ljubljane, kjer lahko uživate v živahnem mestnem vrvežu, obiščete tržnico ali se sprostite ob kavi z razgledom na ljubljanski grad.

Gre za neponovljivo priložnost na izredni lokaciji Nepremičninska agencija Stoja Trade je ekskluzivni prodajalec stanovanj v soseski Devana Park II. Kontaktirajte jih za nezavezujočo ponudbo. Do konca leta se je mogoče dogovoriti za božično-novoletni popust. Ne zamudite te izjemne priložnosti, zlasti če iščete vrhunski dom v harmoničnem okolju ali želite izkoristiti to edinstveno ponudbo kot donosno naložbo.









Devana Park II – prihodnost bivanja

Stanovanjska soseska Devana Park II je nadaljevanje uspešnega projekta Devana Park I in bo oblikovala harmonično celoto na pobočju Golovca. Projekt je namenjen tako tistim, ki iščejo svoj sanjski dom, kot investitorjem, ki prepoznavajo potencial Ljubljane kot ene najbolj zaželenih lokacij v regiji.

Če sanjate o življenju na edinstveni lokaciji, ki združuje naravo in mesto, je Devana Park II prava izbira. Za podrobnosti o razpoložljivih enotah in možnost ogleda lokacije obiščite www.stoja-trade.si/projekt/devana-park-ii

Na voljo še zadnja tretjina stanovanj

Na izbiro so še od dvo- do štirisobna stanovanja, vsako vključuje tudi zunanje površine, kot so loža, balkon, terasa ali atrij. Prav tako imajo vsi bodoči lastniki zagotovljeno parkirno mesto v podzemni garaži in priročno shrambo v kleti, kar zagotavlja dodatno udobje.

Cene stanovanj se začnejo pri 339.801 evrih. Stanovanja bodo na voljo za vselitev že kmalu, projekt je tik pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

To so zadnje proste enote, za več informacije kliknite na enoto:

Cene vključuje pripadajočo shrambo, DDV in pripadajoče število parkirnih mest v garaži objekta.

Prostorna stanovanja z vrhunsko arhitekturno zasnovo

Stanovanja se ponašajo s sodobno arhitekturno zasnovo, ki jo je navdihnil okoliški gozd. Ključni cilj arhitektov pri zasnovi stanovanjskih kompleksov je bil ustvariti skladnost z naravnim okoljem in obenem dodati novo dimenzijo urbanemu bivanju. Steklene površine, prostorne lože in terase so le nekatere od značilnosti, ki ustvarjajo prijetno in svetlo bivalno izkušnjo.

Projekt združuje vrhunsko arhitekturo, premišljeno zasnovo in praktične rešitve, ki zagotavljajo visoko kakovost bivanja.

Devana Park II ponuja več kot le stanovanja

Stanovanjska soseska ponuja način življenja, ki združuje najboljše, kar ponujata mesto in narava. Golovec je sinonim za mirno in zeleno okolje, hkrati pa zagotavlja bližino mestnega središča. Narava in urbano življenje se tu prepletata v popolni harmoniji.

Stanovanja pod Golovcem so primerna tudi za vse, ki iščete priložnost za investicijo. Ljubljana je izjemno priljubljeno mesto, povpraševanje po kakovostnih nepremičninah še naprej raste.

Zoran Đukić, direktor podjetja Stoja Trade Foto: Marko Delbello Ocepek Največji nepremičninski biseri so pogosto hitro zasedeni, zato je pomembno, da ste na pravem mestu ob pravem času.





Ekskluzivna prodaja: Stoja Trade, d. o. o., Ljubljana





Več o projektih: