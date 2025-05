Sramota sredi Ljubljane se ruši #video

Prva faza gradbenih del, ki so nedavno stekla na hotelu Bellevue v Šiški, predvideva rušitvena dela objektov, odvoz materiala ter ureditev zemljišča po zaključku rušenja. Prva faza bo predvidoma trajala štiri mesece, so kmalu po prijavi začetka gradnje povedali v družbi, ki je posredno v lasti poslovneža Izeta Rastoderja. Časnik Delo je poročal, da bo prva faza rušitvenih del trajala do avgusta.

Od zaščitenega hotela Bellevue zaradi mačehovskega odnosa lastnikov ni ostalo praktično nič. Foto: Bojan Puhek Kot so pojasnili, je obstoječa glavna hotelska stavba dotrajana in v izjemno slabem stanju. "Večkratni požari so dodatno poškodovali že tako dotrajano konstrukcijo, pri čemer je bila uničena tudi streha. Objekt je bil zato več let izpostavljen vremenskim vplivom, kar je povzročilo nepovratno škodo. Konstrukcija danes ne izpolnjuje več bistvenih zahtev, določenih z gradbenim zakonom – tako z vidika požarne varnosti kot tudi toplotne in mehanske odpornosti," so navedli.

Dela so začeli tik pred potekom dovoljenja

Upravna enota Ljubljana je družbi Bellevue Investicije gradbeno dovoljenje za obnovo in dozidavo hotela Bellevue izdala 17. aprila 2020, pravnomočno pa je postalo 17. maja 2020. Družba tako dela začenja tik pred potekom dovoljenja – če investitor v petih letih po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja ne vloži popolne prijave začetka gradnje, dovoljenje namreč preneha veljati.

Kako bi lahko bil videti hotel Bellevue po prenovi, si lahko pogledate v spodnji galeriji:

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Zaradi degradiranosti sanacija obstoječih sten ni mogoča, pravijo v družbi in dodajajo, da pravnomočno gradbeno dovoljenje predvideva gradnjo nadomestnega glavnega objekta – replike, ki bo ohranila vse arhitekturne značilnosti, kot so fasada s secesijskimi elementi, zunanja terasa in paviljon.

Glavni objekt hotela bo po določilih gradbenega dovoljenja ponovno zgrajen v enakih gabaritih, obliki in namembnosti kot prvotna stavba. "Novogradnja bo tako ohranila zunanji videz nekdanjega hotela," zagotavljajo.

Bellevue so si podajali, lastniki bili tudi Jordanci

Časovnica celotne prenove v družbi za zdaj še ni znana. "Objekt Bellevue v svoji trenutni podobi predstavlja varnostno tveganje in kazi širšo podobo Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Rušitev objektov in ureditev območja gradbišča bo odpravila tudi dozdajšnje moteče dogajanje v bližini objekta. O nadaljnjih fazah izvajanja naložbe bomo javnost obvestili, ko bo projekt dovolj zrel za predstavitev širši javnosti," so povedali.

Propadajoči hotel je bil nekaj časa tudi zatočišče marginaliziranih skupin, a je kasneje postal prenevaren še zanje. Foto: Bojan Puhek Kot pojasnjujejo, je prvotno stavbo leta 1909 zgradil vinski trgovec Alojz Zajc, ki je na mestu takratne lesene kavarne postavil hotel, kakršen je ostal v spominu. Celoten kompleks je bil leta 2005 vrnjen v denacionalizacijskem postopku, zatem pa so ga dediči družine Šterk prodali Študentskemu servisu Maribor. Ta ga je leta 2009 prodal jordanskemu skladu Mawared International, od katerega ga je leta 2017 odkupila družba Bellevue Investicije.

Koliko so leta 2017 odšteli za nepremičnino, ni znano. Po neuradnih informacijah naj bi Rastoder za gradnjo novega hotela namenil okoli 25 milijonov evrov.

Rastoder bil lastnik še ene sramote: trgovskega središča v Stožicah

Ta je v stoodstotni lasti družbe Rastoder, katere 95-odstotni lastnik je Izet Rastoder, petodstotni delež pa ima Hajrija Rastoder. Družba Bellevue investicije je po podatkih portala bizi.si med letoma 2020 in 2023 poslovala z izgubo; v letu 2020 je še imela 83 tisoč evrov prihodkov in dobrih sedem tisoč evrov izgube, nato pa je bila do 2023 brez prihodkov ter je vseskozi beležila izgubo.

Družba Rastoder, sicer uvoznik banan in drugega tropskega sadja pod znamko Derby, je aktivna tudi na nepremičninskem področju; med drugim je zgradila dve stanovanjski stolpnici ob Celovški cesti v Ljubljani, pred leti pa je srbski Delti holdingu prodala tudi zemljišče na Bavarskem dvoru, kjer je zrasel Hotel Intercontinental. Podjetje je bilo še lastnik nedokončanega trgovskega središča v okviru športnega parka Stožice, ki so ga lani prodali bosanski družbi MG Mind. Družba je imela leta 2023 129,9 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je 14,6 odstotka manj kot leto prej, čisti dobiček pa je bil z 21,5 milijona evrov 3,5-krat višji.