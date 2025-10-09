Na Bledu so razglasili letošnjo nosilko naziva femme fatale oziroma fatalna ženska. Po mnenju bralk in bralcev revije Obrazi ter prek spletnega glasovanja je to postala Nina Grilc.

Za naziv femme fatale 2025 se je potegovalo osem usodnih Slovenk: voditeljica Jasna Kuljaj, sommelierka Nina Bratovž, igralka Nina Rakovec, modna oblikovalka Maja Ferme, igralka Lara Jankovič, performerka Astrid Ana Kljun, glasbenica Petra Zore ter podjetnica in vplivnica Nina Grilc.

Letošnje nominiranke Foto: Mediaspeed

Zmagovalka Nina Grilc je o tem, kdo je fatalna ženska, povedala: "Mislim, da fatalnost prihaja od znotraj. Fatalnost je največkrat v gibanju, tonu glasu, načinu govora, razmišljanju, nasmehu, pogledu, kako vidiš svet in se v njem giblješ in počutiš ... Mislim, da je prav zaradi teh malenkosti ženska fatalna."

Foto: Jure Klobčar/MPA

Podjetnico, vplivnico in glasbenico Nino Grilc smo sicer bolje spoznali po tragični nesreči njenega moža, vrhunskega deskarja Marka Grilca. Po tej veliki izgubi si ni dovolila, da bi se zlomila, namesto tega se je odločila pogumno stopiti v ospredje in svojo bolečino preobraziti v aktivnost – za svojo družino in tudi zase.

To so bile fatalne ženske preteklih let: