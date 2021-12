Žena pokojnega Marka Grilca objavila zadnje sporočilo, ki mu ga je poslala

"Radi se imejte in to povejte na glas," je svojim sledilcem sporočila Nina Grilc, žena znanega deskarja Marka Grilca, ki se je konec novembra smrtno ponesrečil.

"20. 12. rodimo," je sporočilo, ki ga je Nina Grilc svojemu možu Marku, znanemu slovenskemu deskarju, poslala 23. novembra. To je bilo zadnje sporočilo, ki mu ga je poslala, saj se je Marko Grilc ta dan smrtno ponesrečil med deskanjem v Söldnu v Avstriji.

Zdaj je to sporočilo objavila na Instagramu, da bi s tem svojim sledilcem položila na srce, naj svojim najbližjim čim večkrat povedo, da jih imajo radi. "Če bi le vedela ... bi ti še milijonkrat več povedala, da te ljubim," je zapisala in sledilcem sporočila: "Radi se imejte in to povejte na glas!"

Kot je konec novembra sporočila možu, je Nina 20. decembra rodila njunega tretjega otroka, hči Alasko Olivio. "Lahko rečem, da bi bil očka ponosen na naju, a vem, da je bil ves čas zraven in je poskrbel, da se je zadeva odvila po njegovo − sproščeno, brezskrbno, tako, kot smo živeli – na polno. Želim si, da bi ga lahko spoznala, punčka moja, a že zdaj ga lahko vidim v tvojih lepih malih očeh," je zapisala ob objavi fotografije z novorojenko.

