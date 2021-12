Soproga pokojnega Marka Grilca manj kot mesec dni po tragediji povila deklico

"Lahko rečem, da bi bil očka ponosen na naju, a vem, da je bil ves čas zraven in da je poskrbel, da se je zadeva odvila po njegovo … sproščeno, brezskrbno, tako kot smo živeli – na polno. Želim si, da bi ga lahko spoznala, punčka moja, a že zdaj ga lahko vidim v tvojih lepih malih očeh," je ob objavi slike z novorojenko zapisala Nina Grilc.

Marko Grilc je konec novembra med spustom v globokem snegu padel in udaril ob zasneženo skalo. Z željo, da bi bila njegova družina finančno preskrbljena, so Grilčevi prijatelji na spletni platformi Go Get Funding zagnali kampanjo, v kateri zanje zbirajo denar. Do zdaj je doniralo že več kot 680 ljudi, ki so zbrali dobrih 39 tisoč evrov. Njihov cilj je 100 tisočakov.